Türkiye Gazetesi

BDDK’nın kararı sonrası düşüşe geçen altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Dolar kurunda yaşanan düşüşle birlikte altın fiyatlarında ibre tersine döndü. Gram altın hafta başında 968 liralara kadar düşmüştü. Yeni güne ise toparlanmayla başlayan gram altın 975 TL’ye kadar çıktı. Çeyrek altında yükselişe geçmiş durumda. Vatandaşlar ise ‘Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Altın fiyatları neden düştü?’ sorularını araştırmaya başladı. Peki 30 Haziran 2022 Perşembe tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte anlık ve güncel altın fiyatları…

30 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 30 Haziran perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 973,00'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 969,85 lira satış fiyatı 970,08 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.470,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.309,00 TL satış fiyatı 6.462,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.247,00 TL'den yapan yarım altın, 3.180,00 TL alış 3.248,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.623,00 TL seviyesinde yapmıştı. 30 Haziran itibariyle 1.587,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.621,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.347,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.539,00 TL

İslam Memiş kararsızları uyararak en iyi yatırım aracını açıkladı: Ne dolar ne altın, büyük fırsatı kaçırmayın Haftaya düşüşlerle başlayan altın ve dolarda dalgalanma sürüyor. Gram altında kayıplar artarken vatandaşlar ‘Gram altın daha da düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne? En iyi yatırım aracı altın mı?’ sorularını araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını belirterek en karlı yatırım aracını açıkladı. Ekrandaki kur rakamlarına aldanmayın uyarısında bulunan İslam Memiş, şuan için en karlı yatırım aracının Euro olduğunu söyledi.

İslam Memiş ‘Gram altın sert yükselecek’ diyerek alım fırsatını açıkladı: Bu tarihlere dikkat Altın ve dolardaki düşüşler sürüyor. BDDK’nın kararı sonrası 1000 liradan 970 liraya kadar düşen gram altın dalgalı seyrine devam ediyor. Dolar kuru ise yükselmeye başladı. Piyasalardaki fiyat dalgalanmalarını değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ‘Gram altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın hangi seviyeden alınır?’ sorularını cevapladı. ‘Vatandaşların kafası karışık’ diyen İslam Memiş, önümüzdeki haftalarda Fed’in hamleleri ile altın fiyatlarında sert bir yükseliş beklediğini belirtti. Fed ile beraber gram altının yıl sonuna kadar 1450 lira seviyelerine çıkacağını söyleyen Memiş, alım için en uygun seviyeyi açıkladı.

İslam Memiş ‘Boğa piyasası geliyor’ diyerek yatırımcıları uyardı: BDDK’nın kritik kararı sonrası gram altındaki yeni seviyeleri açıkladı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Cuma günü aldığı karar ile altın ve dolarda sert gerilemeler yaşandı. 1000 liranın üzerinde seyreden gram altın tekrardan düşerek 980 TL’ye kadar geriledi. Dolar kuru ise 17.50 TL seviyelerinden 16.80’lere kadar indi. BDDK’nın kararı sonrası yaşanan düşüşleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ‘Boğa piyasası geliyor’ diyerek yatırımcıları uyardı. Düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, gram altın için tarih vererek yükseliş seviyelerini açıkladı.