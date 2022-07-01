Türkiye Gazetesi

Isı yalıtım paketiyle 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli 0,99 faiz oranıyla kredi desteği verilecek. Krediden yararlanmak isteyenler, ilk olarak yalıtım firmalarıyla Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne uygun olarak yalıtım sözleşmesi yapacak. Ardından sözleşme kredi kullandıracak bankaya verilir ve kredinin yüzde 60’ı yüklenici firmaya ödenecek. Yalıtım işleminin bitmesinin ardından alınan ve en az C sınıfı olan Enerji Kimlik Belgesi’nin bankaya verilmesiyle yüzde 40’lık kalan kısmın da ödenmesi gerçekleşecek. Böylece kredi ödemesi bankalarca konut sahibine değil direkt yalıtım firmasına yapılacak. Başvurular ise Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'a yapılacak.

HEDEF DOĞALGAZDA 1 MİLYAR METREKÜP TASARRUF

Kredi paketiyle 2022’den itibaren her yıl 300 bin konutun ısı yalıtımı yaptıracağı planlanıyor. Böylelikle 2024’ün sonuna kadar toplamda yaklaşık olarak en az 1 milyar metreküplük doğalgaz tasarrufunun sağlanacağı hedefleniyor. Bu da binalarda en az yüzde 35 tasarruf anlamına geliyor. Türkiye’de ısı yalıtımı olmayan bir hanenin, bugünün fiyatlarına göre, ortalama yıllık doğalgaz faturası 6 bin 656 lira olarak hesaplanıyor. Isı yalıtımıyla yüzde 35 tasarruf sağlandığı dikkate alındığında konut başına yıllık tasarruf miktarı ise 2 bin 330 lira, aylık ise 194 lira oluyor. Açıklanan kredi paketiyle 20 bin lira kredi çeken bir hane ise aylık 468 lira ödüyor. Böylelikle sadece 274 lira fazla ödeyerek haneye ısı yalıtımı yaptırılıyor.

Isı yalıtımı yarı yarıya tasarruf sağlıyor Doğal gaz ve elektrik faturalarının yükselmesini önlemenin en etkili çözüm yolunun binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu yapmak olduğunu belirten Prof. Dr. Emre Alkin, doğalgaz ve elektriğe yapılan zamları hatırlatmanın yanı sıra vatandaşların zamlar konusunda çaresiz olmadığını vurgulayarak açıklamalarda bulundu.

'Yaz aylarında artan elektrik faturalarını ısı yalıtımı ile düşürebilirsiniz' VERİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Korkmaz “Binalarda yüzde 50’ye varan yakıt tasarrufu sağlayan ısı yalıtımı uygulaması, aynı zamanda birkaç yıl içerisinde yatırım yapılan paranın da kendi kendini amorti etmesini sağlıyor. Isı yalıtımının binaya sağladığı katkıların en büyük artısı ise tüketicilerin konut satışı sırasında ortaya çıkıyor. Binaların uzun ömürlü olmasını sağlayan uygulama, kısa vadede konutun fiyatını yaklaşık %15 artırıyor” dedi.