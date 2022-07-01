Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | İSTANBUL

TÜROB üyeleri ve turizm sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği ‘TÜROB Geleneksel Öğle Yemeği’ etkinliğinde konuşan Eresin “Mevcut şartlarda 2022’nin 2021’den çok daha iyi bir yıl olacağı kesin görünüyor. 2019’u da geçme ihtimali çok yüksek” diye konuştu. Doluluk oranlarını açıklayan Eresin, şu bilgileri verdi: Türkiye genelinde otel dolulukları Mayıs 2022’de yüzde 70,3, günlük satılan oda bedeli 103,9 avro, oda başı gelirler 73,1 avro oldu. Mayıs 2019’da otel dolulukları yüzde 54,6, oda bedeli 68,5, oda başı gelirler 37,3 avro olmuştu. Türkiye genelinde ilk 5 ayda ise doluluklar yüzde 59,8, oda bedeli 84,5 avro, oda gelirleri ise 50,5 avro olarak gerçekleşti. 2019’un beş aynında doluluklar yüzde 62,6, oda bedeli 65,5 avro, oda başı gelirler de 41 avro olmuştu. İstanbul’da Mayıs 2022 otel dolulukları yüzde 78,4 oldu. Mayıs 2019’da bu oran yüzde 58,2 olmuştu. İstanbul’da günlük satılan oda bedelimiz Mayıs 2022’de 127,4 avro oldu. 2019’da bu rakam 81,7 olmuştu.

YATIRIMLAR DA YÜKSELİŞTE...

Konaklama sektörü yatırımlarında da yeniden artış başladığına işaret eden Eresin “Bu yılın ilk 4 ayında ülke genelinde toplamda 23 ilde 42 yeni otel projesi ‘Yatırım Teşvik Belgesi’ aldı. Yeni yatırımlar toplam 1 milyar 892 bin TL tutarında teşvik kullanılarak tamamlanacak” dedi.

KONGRE TURİSTİ 3-4 KAT FAZLA HARCIYOR

İTO Başkanı Şekib Avdagiç “İstanbul’da 2022’nin ilk 5 ayında 5 milyon 284 bin 714 yabancıyı ağırladık. Bu yılın ilk çeyreğinde turizm geliri yüzde 122,4 artarak 5.4 milyar dolara yükseldi. Kişi başı ortalama harcama 845 dolara çıktı. Üstelik kongre ve toplantı için gelen her bir ziyaretçi, bu harcamanın en az 3 ya da 4 katını gerçekleştiriyor. Bu nedenle biz İTO olarak tüm eforumuzu, kongre ve toplantı organizasyonlarını İstanbul’a getirmeye verdik. 5 bin katılımcılı 7 kongrenin İstanbul’a kazandırılması için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Ayrıca katılımcı sayıları 300 ile 25 bin kişi arasında değişen 19 kongreye destek veriyoruz. Bu yılın takviminde ise destek verdiğimiz 300 ile 10 bin katılımcılı 12 uluslararası kongre ve toplantı var” dedi.

Turizmde intikam hareketi İki yıldır pandemi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan turizm sektörü bayram ediyor. Pandeminin sona ermesi ve savaşın etkisiyle Ruslar Türkiye'ye akın ederken, başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupalı turist rotayı Türkiye'ye kırdı.