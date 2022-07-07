Türkiye Gazetesi

Dövizdeki hareketlilik hem vatandaşın hem de yatırımcıların gündeminde. BDDK’nın kararı ile düşüşe geçen dolar kuru geçtiğimiz günlerde atağa geçerek 17 TL’yi aştı. Yükselişine ara vermeden devam eden dolar 17,25 liraya kadar ulaştı. Euro’da yükselişler söz konusu. Peki 7 Temmuz 2022 Perşembe dolar ne kadar, Euro kaç TL? 1 dolar kaç TL?

Fed yetkilileri temmuz ayındaki toplantıda politika faizinin 50 veya 75 baz puan artırılabileceği yönünde görüş bildirirken, yüksek enflasyonun yerleşmesini önlemek için faizin uzun süre yükselmeye devam edebileceği konusunda anlaştı.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Dolar endeksi geçtiğimiz gün 107.264 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 4’ün üzerinde yükselerek yüzde 2.934’e çıktı. Tahvil faizi bugün yatay bir seyir izleyerek yüzde 2.930’dan işlem görüyor.

PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 17.22’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 17.26 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.18, en yüksek 17.30 seviyeleri görüldü.

İslam Memiş enflasyon rakamları sonrası dolar ve altın fiyatları için uyardı: Bu bant aralığına dikkat ederek alım yapın! Enflasyon rakamlarının açıklanması ve asgari ücrete gelecek olan ek zammın duyurulmasının arından vatandaşlar ‘Dolar ve altın fiyatları yükselecek mi? Gram altında pik seviye ne? Hangi seviyeden altın almalıyım?’ sorularına kitlendi. Piyasalardaki hareketliliği yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun kritik seviyelerde olduğunu belirterek takip edilecek bant aralığını açıkladı. Altın fiyatları içinde vatandaşları uyaran İslam Memiş, gram altındaki dalgalanmaların devam edeceğini alım içinse ‘Kademeli alım’ uygulamasının en mantıklı fırsat olduğunu söyledi.

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş ‘Ciddi bir baskılanma’ var diyerek gram altında yükseliş tarihini açıkladı: Kademeli alın Altın fiyatlarındaki fiyat dalgalanması vatandaşların gündeminde. Özellikle BDDK’nın kararı sonrası sert düşüşe geçen gram ve çeyrek altında dalgalı seyir sürüyor. Gram altın 980 liranın altına kadar gerilemiş durumda. Altındaki hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ‘Ciddi bir baskı ve manipülasyon var’ diyerek vatandaşları uyardı. Düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, altın alacakları uyararak yükseliş tarihlerini açıkladı. Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek? Altında hangi seviyeden alım-satım yapmalıyım?

İslam Memiş ‘Şimdi kademe yapma zamanı’ diyerek gram altın için alım fırsatlarını açıkladı: Kaçıran çok üzülecek Altın ve dolarda yaşanan fiyat hareketliliği vatandaşların gündeminde. BDDK’nın kararı ile hem altın fiyatlarında hem de dolar kurunda düşüşler yaşanmıştı. Gram altın 1000 liranın altına düşerken dolar kuru 16,50 liraya kadar geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve dolar için yatırımcıları uyardı. Düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, ‘Şimdi kademe yapmak lazım’ diyerek gram altında alım seviyesini açıkladı. Peki altın ve dolar neden düşüyor? Gram altın ne kadar, daha da düşecek mi? Altında hangi seviyeden alım ve satım yapılmalı? İşte İslam Memiş’İn piyasa yorumu…