Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

130 ülkeye yaptığı ihracatla son üç yılın e-İhracat şampiyonu olan Modanisa, Re-Pie Portföy’ün 15 milyon dolar yatırım ile liderlik ettiği turda yaklaşık 20 milyon dolar yatırım aldı. Köprü turuna mevcut yatırımcılar Goldman Sachs, IPY ve EBRD de katıldı. Aldığı yatırım sayesinde Avrupa pazarları için Polonya’da ve Kuzey Afrika pazarı için Mısır’da kuracağı depolarla müşterisine yaklaşacak olan Modanisa, e-cüzdan hizmetini de devreye alacak. Tekstil dışı kategorilere genişlemeyi planlayan Modanisa hitap ettiği 470 milyonluk nüfusun ihtiyaçları için küresel liderlik konumunu güçlendirecek.

Elektrikli araçların şarj istasyonları için dev yatırım: 1 milyar liralık destek sağlanacak Türkiye elektrikli araçlar için attığı adımlar devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Türkiye'de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak amacıyla devreye aldığı "Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Destek Programı" ile 1 milyar liralık yatırımın önü açıldı. 15 Nisan 2023’e kadar şarj istasyonlarının kurulması gerekiyor ancak uzamanlar bunun çok daha hızlı tamamlanacağını öngörüyor.