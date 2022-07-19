Türkiye Gazetesi

EYT çalışmasının yol haritası netleşmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların merakla beklediği EYT çalışmasıyla ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirten Bakan Bilgin, "Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız" ifadelerini kullandı.

"EN UYGUN FORMÜLÜ UYGULAMAYA SOKACAĞIZ"

A Haber'e değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, en uygun formülün bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirterek "Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubu bu formül üzerinde çalışıyor. En uygun formülü uygulamaya sokma niyetindeyiz" dedi.

SON KARAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN

Açıklamalarının devamında son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceğini aktaran Bakan Bilgin, "Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek" ifadelerini kullandı.

OCAK AYINA KADAR MECLİS'E GELECEK

Öte yandan yapılan çalışmalar çerçevesinde sendikaların taleplerinin de gündemde olduğunu aktaran Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında "Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemenin Meclis'e sunacağız" şeklinde konuştu.

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