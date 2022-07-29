Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Üreticilerde, Cumhurbaşkanı’nın kendilerini sevindirecek bir fiyat açıklayacağı beklentisi yüksek. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça “Fiyat beklentimiz, her zamanki gibi 3,5 doların karşılığı olan Türk lirası. Bugünkü kura göre beklentimiz 55-60 lira civarı. Fındık, yüzde 80’i ihraç edilen bir ürün ve satışı dolar üzerinden yapılıyor. Bu nedenle birim fiyatı dolar karşılığına göre bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Ordu’da yapacağı açıklamada, ‘Fındığa yüzde 100’ün üzerinde bir artış verdik’ sözleriyle üreticiyi sevindireceğini inanıyorum. Ayrıca, Giresun kalite ve levant kalite fındık arasında fiyat makasının çok açılmayacağını, geçen seneki gibi 50 kuruş fark olacağını düşünüyorum” dedi.

15 AĞUSTOS’TA BAŞLAMALI

Rekolte beklentileriyle ilgili de konuşan Akça, Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı fındık rekoltesinin 765 bin 287 ton olarak tahmin edildiğini hatırlatarak “Rekolte beklentisinin bu seneki artışının yüzde 80’i Ordu’dan gerçekleşti. Beklentide 90-95 bin ton civarında bir artış söz konusu. Bu sene birçok üretici, gübreye gelen aşırı zamdan dolayı gübrelerinin çoğunu kullanamadı. Fındıkta dökülmeden kaynaklı bir sıkıntı oluşma ihtimali var. Bunu da göz önüne aldığımızda bu sene fındık rekoltesinin 740750 bin ton civarında oluşacağını düşünüyorum” dedi.

Fındık işçilerinin yevmiyesi belli oldu Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesini belirlemek için yapılan toplantıda işçilerin yevmiyelerinin asgari 215 lira olarak belirlendiği duyuruldu.

Karadenizli zekasını konuşturdu: Herkes fındık bahçesine yaptırmak istedi Ordu’da yaşayan bir fındık üreticisi, yıllardır bahçesine giren ve mahsulüne zarar veren domuzlardan bıkınca Karadeniz zekasını konuşturdu. Necdet Pala isimli üretici, fındık bahçesine yerleştirdiği yaklaşık 50 adet led lamba, alarm sistemi ve çakar lambalar ile fındık bahçesine giren domuzlardan kurtuldu.