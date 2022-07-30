Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR | BURSA

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre ve konut yatırımlarına hızlandırdı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu amaçla Bursa’da Doğu Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisinin açılışını yaptı. Ayrıca 2 milyar liralık kentsel dönüşüm projesi olmak üzere 15 altyapı projesinin temel atma ve teslim töreni gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kurum şu bilgileri verdi: Bursa’nın doğu bölgesinde bulunan 5 ilçesine hizmet veren olan bu tesisimiz sene sonunda inşallah tam kapasiteye ulaşacak. 1,5 milyon Bursalı kardeşimize yani Bursa’nın yarısına hizmet verecek. Bursa’nın toplam atığının yüzde 40’ını dönüştürecek. Tesis ile 75 bin konutumuzun enerji ihtiyacı katı atıktan karşılanacak. Batı tesisimiz ise 2024 yılında devreye girecek. Bursa’nın tamamında atıkları ekonomiye kazandıracağız. Sıfır Atık projesinin sonuçlarına da değinen Bakan Murat Kurum "Sıfır Atık Hareketiyle yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 28’ler seviyesine çıkardık. Bu 98 milyar liralık ekonomik kazanç demek. 2035 yılına kadar geri kazanım oranımızı yüzde 60’a çıkaracak, 2053 yılı itibarıyla ön işleme tabi olmayan atıkları düzenli depolamaya kabul etmeyeceğiz. İnşallah 2053 yılında katı atıklarını tamamen dönüştüren ve düzenli depolama oranını yüzde 65’lere indiren bir Türkiye hedefliyoruz" dedi. Kurum, projenin katı atık alanındaki en başarılı örneklerden biri olduğuna dikkat çekerek "Bu yatırımla birlikte Bursa’nın Gölyazı, Uludağ, İznik Gölü, Longoz Ormanları, İnkaya’da bulunan asırlık çınar gibi birbirinden kıymetli doğal zenginliklerimizi koruyoruz" ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞÜME 2 MİLYAR LİRA

Kurum "Toplam yatırım bedeli 2 milyar liraya ulaşan 3 bin 689 konut ve 541 dükkânın yer aldığı 6 projemizin kiminin temellerini atacak, kiminin anahtarlarını kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.

Emine Erdoğan: Doğa stresi kaldıramıyor, bir dönüşüme ihtiyaç var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hazırlanan 'Dünya Ortak Evimiz' kitabının tanıtımı yapıldı. Emine Erdoğan "Doğa artık bu stresi kaldıramıyor. Büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var" dedi.