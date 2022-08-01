Türkiye Gazetesi

15 milyon karavanın bulunduğu dünya pazarına yeni örneklerin sunulacağı dev fuar, 21-25 Eylül 2022 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. 3. Marmara Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı, bu yıl fiyatları 70 bin liradan başlayıp 20 milyon liraya varan karavanların yarışacağı dev bir platform olacak. Toplam maliyeti 900 milyon lirayı bulan 200 karavan, Marinturk İstanbul City Port Pendik'te, hem kara hem de denizde sergilenecek ve bir ilke imza atacak. Fuarda pandemi şartlarında tatil seçeneklerinin araçları olan tekneler, motor yatlar ve karavanlar, çeşitli teknolojilerle donatılmış halde meraklıları için sergilenecek. Pandemiyle birlikte satış patlaması yapan karavanlarda 2021 yılında satışlar yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemedi. Bir motorkaravan 65 günde üretilirken, çekme karavanlarda bu süre 25 güne kadar inebiliyor. Türkiye'de ruhsatlı ve plakalı olmak üzere 220 bin civarında karavan ve motokaravan olduğu tahmin ediliyor. 2020'de 3 bin olan toplam karavan üretimi 2021'de 10 kata kadar çıktı. Anadolu Expo Başkanı Sadettin Haymana, Türkiye'de sektörün ihracatta dahızla büyüdüğünü belirterek "Sıfır bir motokaravanın maliyeti 100 bin avro civarında. Tiny house denilen küçük mobilevler 50 bin ile 250 bin avro arasında. Türkiye'de pazar büyüklüğü 300 milyon doları buluyor" dedi.

Kamp ve karavan tutkunları Bursa’da buluşuyor Bursa Kamp ve Karavan Festivali, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Harmancık ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türk karavanları Avrupa'nın gözdesi oldu Bursalı karavan üreticilerinin isteğe göre dizayn edip ürettikleri karavanlara yurt dışında ilgi büyük.