Türkiye Gazetesi

Cuma günü doların satış fiyatı 17,95 lira olmuştu yeni haftaya dolar 17.90 ile başladı. Dolar saat 09:05 itibarıyla %0,26 artışla 17,95 liradan işlem gördü. Amerikan Doları, 10.07.2022 tarihinde 17,1768 ile son bir ayın en düşük, 03.08.2022 tarihinde ise 18,0522 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro ise Cuma günü 18,25 lira olmuştu. Güne 18,24 ile başlayan Euro, saat 09:06 itibarıyla %0,32 artışla 18,29 liradan işlem görüyor. Euro, 12.07.2022 tarihinde 17,3119 ile son bir ayın en düşük, 02.08.2022 tarihinde ise 18,4581 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

372 milyon dolarlık enerji tasarrufu Dünyanın enerji darboğazından geçtiği bu günlerde enerji verimliliği, mevcut kaynakların daha etkin şekilde kullanımı için oldukça önemli hâle geldi.

Brent petrol için çarpıcı tahmin: 65 dolar bandını işaret etti! Çifte indirim sonrası kritik açıklama Dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte 100 doların üzerine çıkan brent petrol, son günlerde yaşanan düşüşle birlikte 94 dolar bandına geriledi. Düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına indirim gelirken, vatandaşlar 'petrol fiyatlarında düşüş sürecek mi?' sorusunun cevabını merak ediyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, petrol için rakam verdi, Rusya-Ukrayna savaşını işaret etti. İşte uzman ismin açıklamalarından detaylar...

Netflix, senaristlere 42 milyon dolar tazminat ödeyecek Popüler internet televizyon ağı Netflix bu defa senaristlere ödemediği ücretleriyle gündemde. Amerika Yazarlar Birliği, Netflix'in yüzlerce senariste düşük ödeme yaptığını savunarak dava açtı.