Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Geçtiğimiz hafta Soçi'de gerçekleştirilen Putin-Erdoğan görüşmesi sonrası gözler Türkiye'ye çevrildi. Görüşmede doğalgaz ödemelerinde ruble kararı çıkarken, bütün dünya Türkiye'nin bundan sonraki hamlesini merak ediyor. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Akdeniz ziyareti büyük önem taşıyor. Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı’nda demir atan Abdülhamid Han sondaj gemisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılacağı törenle Akdeniz’e uğurlanacak. 19 Mayıs’ta Türkiye’ye ulaşan ve yaklaşık 2,5 aylık çalışmanın ardından tamamen hazır hâle getirilen gemi, daha önce hidrokarbon hareketliliği tespit edilen bölgelerde çalışacak. Kırmızı beyaza boyanan ve ay yıldız ile bezenen Abdülhamid Han’ın Akdeniz sularındaki görev süresi 3 ay olacak. Faaliyetlerdeki ilerleyişe göre bu süre birkaç ay daha uzatılacak.

SON TEKNOLOJİYLE DONATILDI

Son teknolojiyle donatılan Abdülhamid Han sondaj gemisiyle aynı sınıfta dünyada 5 gemi bulunuyor. Uzunluğu 238, genişliği 42, kule yüksekliği 104 metre, ağırlığı da 68 bin groston olan yeni sondaj gemisi, özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sondaj için 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek olan gemi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar da operasyon yapabilecek. 200 kişilik mürettebat kapasitesi bulunan gemi, sondaj operasyonunu gerçekleştirecek ekibi de taşıyacak. Ayrıca, 7’nci nesil üstün teknolojiyle donatılan gemide aktif konumlandırma sistemi bulunuyor. Çift kulesi ve 2 adet güvenli 7 ram BOP sistemi olan geminin her iki kulesinde de dalga sönümleme amaçlı (CMC) sistemi yer alıyor. Bunun dışında gemide, Basınç Kontrollü Sondaj (MPD) sistemi de kullanılıyor.

KARADENİZ’DEKİ ÇALIŞMALAR TAM GAZ

Karadeniz’deki arama ve sondaj faaliyetleri de tam gaz devam ediyor. Hâlihazırda Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’de Türkali-10 sondaj kuyusunda, Kanuni Sondaj Gemisi Türkali-6 sondaj kuyusunda, Yavuz Sondaj Gemisi de Türkali-4 sondaj kuyusunda çalışmalarını sürdürüyor. Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Karadeniz'deki görevine devam ederken, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi de İstanbul’da bakımda bulunuyor.

ERDOĞAN, AKKUYU’YA DA GİDECEK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han’ı uğurladıktan sonra, Akkuyu Nükleer Güç Santralini ziyaret edecek. Santralin inşa süreci devam ederken, geçtiğimiz günlerde Rus şirketi ROSATOM, yarı yarıya ortak olduğu Türk şirketi IC İçtaş'taki çalışmalarını durdurmuş ve IC İçtaş ile yapılan anlaşmayı feshetmişti. Cumhurbaşkanı’nın, inşaat faaliyetlerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alması bekleniyor.

Dünyada sadece 5 tane var! Filonun en güçlüsü 'Abdülhamid Han' için geri sayım sürüyor Türkiye'nin Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından 4'üncü sondaj gemisi olan 'Abdülhamid Han' için geri sayım sürüyor. Son hazırlıkların tamamlandığı gemide ilk görev için Cumhurbaşkanı Erdoğan bekleniyor.

Bakan Dönmez'den Abdülhamid Han açıklaması: Akdeniz'in derin sularıyla buluşmak için gün sayıyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Akdeniz'in derin sularıyla buluşmak için gün saydığını bildirdi.