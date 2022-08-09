Türkiye Gazetesi

Dolar güne 17,94 ile başlayarak saat 09:56 itibarıyla %0,08 artışla 17,96 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,87, en yüksek 18,00 seviyelerini gören dolar, günü 17,9482 seviyesinde kapattı.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK RAKAMLAR

13.07.2022 tarihinde 17,2317 ile son bir ayın en düşük, 03.08.2022 tarihinde ise 18,0522 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,9642 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

Euro ise güne 18,30 ile başlarken saat 09:57 itibarıyla %0,21 artışla 18,33 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,19, en yüksek 18,38 seviyelerini gördü. Euro, 12.07.2022 tarihinde 17,3119 ile son bir ayın en düşük, 02.08.2022 tarihinde ise 18,4581 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,3370 TL'ye karşılık gelmektedir.

Brent petrolde indirim rüzgarı devam ediyor. Motorine indirim yolda (9 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları) Akaryakıt fiyatları dünyadaki gelişmelerle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol düşüş seyrini sürdürüyor. Petroldeki düşüş seyri akaryakıtta indirim haberinin sinyali geldi. Motorine bu geceden itibaren indirim gelecek. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne oldu. İşte 9 Ağustos benzin, motorin, otogaz fiyatları….