Türkiye Gazetesi

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında yer alan ve dünyanın en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülkesi olan Nijerya'da enerji hırsızlığı devam ediyor. Afrika kıtasının 'petrol ve doğalgaz zengini ülkesi' olarak bilinen Nijerya'da günde 400 bin varil ham petrolünün çalındığı bildirildi.

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, ham petrol hırsızlığının Nijerya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük kotasını karşılama kapasitesini etkilediğini belirtti. Sylva, "Ülkede her gün 400 bin varil petrol çalınıyor, ulusal acil durum haline geldi" dedi.

200'DEN FAZLA YASA DIŞI PETROL RAFİNERİSİ FAALİYETTE

Nijerya'nın 1,8 milyon varil ihracat tahsisinden 1,4 milyon varile gerilediğini kaydeden Sylva, bu büyük kaybın ülke ekonomisine zarar verebileceğini söyledi. Ülkede 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor. Son iki haftada 3,8 milyon litre çalıntı ham petrol ele geçirilmişti.

EN FAZLA REZERVE SAHİP 8'İNCİ ÜLKE

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip. Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülkesi ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

Petrolde yeni rekor ufukta! Denizden sonra karada büyük atak: TPAO 13 ilde harekete geçti... Karadeniz'deki tarihi keşif sonrası arama faaliyetlerine hız veren Türkiye, rotasını sadece denizlerle sınırlı tutmuyor. Son dönemde petrol aramak için rotasını karaya çeviren ve yeni müjdeler vermek çalışmalarını hızlandıran Türkiye, son sekiz ayda 12 ilde 20'ye yakın saha için arama ruhsatını Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verdi. Potansiyel sahalarda yapılan aramalarla birlikte hedef, günlük petrol üretimini 65 bin varile yükseltmek.

TPAO'ya 5 sahada petrol arama ruhsatı verildi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), çeşitli illerdeki 5 saha için petrol arama ruhsatı verildi.