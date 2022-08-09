Türkiye Gazetesi

Projenin Eylül- Aralık 2021 tarihleri arasındaki ilk etabında, SosyalBen Vakfı uzmanlığıyla hazırlanan “Okuyarak Gelişiyorum: Temel Okuryazarlık” eğitim içerikleri ve Migros tarafından sağlanan kırtasiye malzemeleri, 8 ilde taşımalı eğitimde öğrenim gören 7-11 yaş aralığındaki çocuklara gönderildi. Eğitim kitlerine ek olarak, SosyalBen Çocuklarının okulda ve evde gerçekleştirebileceği uygulamalı egzersizler hazırlandı, çeşitli illerde yaratıcı yazarlık atölyeleri düzenlendi.

Yetenek Kaşifleri projesinin, Ocak - Mayıs 2022 tarihleri arasında yürütülen ikinci fazında ise SosyalBen Vakfı’nın 8 temel atölyesinden biri olan “Analitik Düşünme ile Bilimin Temelleri: İcat Atölyesi” eğitim kitleri ile Migros tarafından sağlanan kırtasiye malzemeleri Ağrı, Adana, Ardahan, Çanakkale, Düzce, İstanbul, Mardin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ, Uşak ve Zonguldak’ta bulunan 12 okulda taşımalı eğitimde öğrenim gören 7-11 yaş aralığındaki bin çocukla buluşturuldu.

Çocukların eğitim yolculuklarına katkıda bulunma hedefiyle yola çıkan Nestlé Kahvaltılık Gevrekler, “Yetenek Kaşifleri” projesi için “Hikaye’nin Sonunu Sen Tamamla’’ temasıyla hazırladığı “Bambaşka Bir Ejderha ve Yaşanabilir Bir Gezegen’’ adlı hikaye kitaplarını da Nisan ayıyla birlikte kampanyalı NESQUIK® paketlerinde, hediyeli promosyon aktivitesi olarak tüm Migros mağazalarında satışa çıkardı.

Kampanyalı NESQUIK® paketlerinden çıkan promosyon hikâye kitapları, sonu tamamlanmamış hikayelerle çocukların yaratıcı bir son hayal etmesine imkân sağlarken, aynı zamanda onların daha çok hayal kurmalarını destekledi. Çocuklar, hikayenin kalan yarısında çizimlerle veya resmederek öykülerin sonunu kendilerine özgü şekilde tamamlayabildi.

Nestlé Kahvaltılık Gevrekler İş Birimi Genel Müdürü Burçin Alev Ekşi, “Nestlé Kahvaltılık Gevrekler olarak, Türkiye’nin geleceğine yapılacak en büyük yatırımın çocukların eğitimine vereceğimiz destek olduğuna inanıyoruz. 2021 yılından bu yana iki faz halinde yürüttüğümüz Yetenek Kaşifleri projesiyle Türkiye’nin ihtiyaç duyulan bölgelerinde eğitimlerini sürdüren 2 bin çocuğa ulaşabilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu projenin başarıya ulaşmasına gönülden destek olan ve büyük emek veren ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Proje partnerlerimiz olan SosyalBen Vakfı ve Migros’a güçlü destekleri ve katkıları için çok teşekkür ediyorum. SosyalBen Vakfı uzmanlığında hazırlanan tüm eğitim kitleri ve armağan ettiğimiz hikâye kitaplarının çocukların eğitim hayatına sağlıklı bir başlangıç yapmalarını sağladığını ve hayal dünyalarının gelişimi için ilham verdiğini görmek bizi sonraki projelerimiz için motive ediyor. Yetenek Kaşifleri projesinin, önümüzdeki dönemde yeni içeriklerle yoluna devam etmesini planlıyoruz” dedi.

SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi ise, “Yeteneklerinin farkında güçlü nesillerden oluşan bir toplum hayali ile çalışmalar gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşu olarak, hayata geçirdiğimiz bu iş birliği ile 2 bin SosyalBen çocuğunun yaşamına dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nestlé Kahvaltılık Gevrekler’le böyle başarılı bir iş birliği yapmış olmaktan da ayrıca mutluyuz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Toplumsal faydanın sürdürülebilirliğini sağlamak için bir araya geldiğimiz partnerlerimizin gücüyle SosyalBen Çocukları için bundan sonra da önemli adımlar atmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımızın bugünleri ve hepimizin yarınları için sosyal sorumluluk çalışmalarının önemini vurgulamaya ve gerçekleştireceğimiz çalışmalarla etki alanımızı genişletmeye devam edeceğiz” dedi.

Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Hakkında

Dünyanın lider beslenme, sağlık ve iyi yaşam şirketi Nestlé’nin 30 yılı aşkın bünyesinde bulunan Nestlé Kahvaltılık Gevrekler, Türkiye’deki faaliyetlerine 1998 yılında başladı. 2011 yılından itibaren Türkiye’de üretim yapmaya başlayan Nestlé Kahvaltılık Gevrekler’in, bugün Bursa’da 2 üretim tesisi bulunuyor. Ürün çeşitliliği ile sektörde öncü konumda bulunan Nestlé Kahvaltılık Gevrekler, 5 kategoride 10 markayı tüketicileriyle buluşturuyor. Güne lezzetli ve enerjik bir başlangıç yapmak isteyen tüketicilerine besleyici ve pratik öğün alternatifleri sunan Nestlé Kahvaltılık Gevrekler, ürün reçetelerini durmaksızın geliştiriyor ve tam tahılları öğünlere taşıyor. Kahvaltının gücüne inanan Nestlé Kahvaltılık Gevrekler; NESQUIK®, NESFIT®, GOLD® CORN FLAKES, GOLD® HONEY FLAKES, CHOKELLA®, CHEERIOS® ve NESTLÉ MÜSLİ® markalarıyla her yaştan tüketiciye ulaşıyor.

SosyalBen Vakfı Hakkında

SosyalBen Vakfı; akranlarıyla eşit imkanlarda nitelikli eğitime erişemeyen 7-13 yaş aralığındaki çocukların 8 temel atölye kapsamında yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini hedefleyen fiziki ve dijital saha çalışmaları gerçekleştiren, bununla birlikte gönüllülüğün küçük yaşlardan itibaren öğrenilen bir sorumluluğa dönüşmesi için , çocukların girişimcilik ve gönüllülük bilinçlerini ve becerilerini güçlendirmeyi hedefleyerek çocuk gönüllülük çalışmasını yürüten bir sivil toplum kuruluşu olarak öne çıkıyor.