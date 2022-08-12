Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), pandemi döneminden önceki rekor yılı olan 2019'un rakamlarını aştı. İstanbul Havalimanı'nda sağlanan kapasite artışı ve hız sayesinde hem yolcu sayısını, hem doluluk oranını, hem de tercih edilme oranlarını artırarak büyük kâr rakamlarına ulaştı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, yılın ilk 6 ayında toplam gelirin yüzde 43 artarak 4,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını, yüksek akaryakıt maliyetine rağmen 737 milyon dolar net kâr elde ettiklerini söyledi. İşten çıkarmalar ve grevler sebebiyle başta Avrupa olmak üzere havalimanlarında nitelikli personel bulamadıklarını, oralarda sonu gelmeyen boarding kuyruklarıyla, devasa bagaj yığınıyla karşılaştıklarını söyleyen Bolat "Bu yüzden yolcularımız uçağa zamanında gelemediği gibi havalimanları da uçaklarımızın hızına yetişemiyor, zamanında kalkış oranlarımız düşüyor ve bu durum operasyonlarımızı olumsuz etkiliyor. Hiçbir uçak zamanında gelmiyor. Uçak oradan havalanamadığı için yurt içinde de bizim gecikmemize sebep oluyor. Buna rağmen zamanında kalkışta yüzde 91'e ulaştık" dedi.

THY'nin kapasitesini uçak yenilemeleriyle yüzde 12 artırdıklarını, Almanya ve İngiltere'nin bayrak taşıyıcılarının ise yüzde 35 ekside olduğunu söyleyen Ahmet Bolat "THY, 2020 ve 2021 yıllarında network taşıyıcıları arasında Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren ve en çok kapasite sunan hava yolu olmuştur. 8 Ağustos 2022 itibarıyla ortalama 1206 günlük uçuş sayısı ile network taşıyıcıları arasında 1. sırada yer alıyoruz. Avrupa'daki aksaklıklar sebebiyle iptaller yaşıyoruz evet ama ortaklığımızın uçuş iptalleri Avrupa ortalamasının çok altında. Avrupalı hava yollarının 2019'un kapasitesinin yüzde 81'ine, global hava yollarının ise ancak yüzde 65'ine ulaştığı bu dönemde farkımızı ortaya koyuyor ve 2019'un yüzde 22 üzerine çıkıyoruz" bilgisini verdi.

TURİZMİN TAŞIYICISIYIZ

Dünyanın en güzel coğrafyalarından birine sahip olan Türkiye'nin, dünyada milyonlarca kişinin ilgisini çektiğini, THY olarak bu ilgiyi ülkeye yönlendirmek için çalıştıklarını, transit uçuşlarla ülkeye gelenlerin 1 gün dahi İstanbul'da kalmaları hâlinde, mutlaka bir daha geleceklerinin bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Bolat hedeflerini "Ülkemize transit uçuşla gelen yabancılara 'gel, kısa süre de olsa İstanbul'da yaşa' diyoruz. Hiçbir ek ücret istemiyoruz. Bir gece konaklatıyoruz. Yeter ki bir görsün, daha uzun zaman ayırması gerektiğini görsün istiyoruz" diye anlattı.

MEZOPOTAMYA PROJESİ

İstanbul'u her yönüyle tanıtıp turist sayısını artırmaya çalıştıklarını, 25 uçağı turizme ayırdıklarını, şimdi de Anadolu illerini dünyaya daha iyi tanıtmak için 'Mezopotamya Projesi' başlattıklarını ifade eden Bolat "21'inde Van'a gideceğiz. İlk kez İstanbul dışında yönetim kurulu toplantımızı yapacağız. İlk il Van olacak. Ardından Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Hatay diye devam edeceğiz. Değerlerimizi tanıtacağız. Güneş-deniz turizminde herkes tanıyor ama kültürel değerlerimizi bilmiyorlar. İnanç turizmimizdeki güçlü yönleri, kültürlerin bir arada yaşadığı Mardin'i tanımıyorlar. Erzurum'u sadece kış turizmiyle tanıyorlar. Bunları değiştireceğiz" dedi.

HİSSE FİYATI 6 DOLARI AŞMALI

THY, halka açık bir şirket olarak yolcu talebindeki artışla birlikte, zirve yılı olan 2019'un aynı dönemine göre ilk 6 ayda yüzde 12'nin üzerinde ka-pasite artışı gerçekleştirdi, doluluk oranlarını 2019 seviyelerine ulaştırdı. Haziran döneminde 2019'a göre yüzde uluslararası direkt yolcu artışı yüzde 39, temmuz ayında yüzde 44 olarak gerçekleşti. Kargo faaliyetlerinin desteğiyle birlikte 2. çeyrekte toplam gelir 2019'un aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 4,5 milyar dolara ulaştı. Şirket, akaryakıt maliyetlerine rağmen ilk 6 ayda 737 milyon dolar net kâr elde etti. Yılın ilk yarısında ise yolcu gelirleri 5,4 milyar dolar, kargo gelirleri de 2,5 katına çıkarak 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. THY hisselerinin TL bazında yüzde 190, dolar bazında yüzde 116 değer kazandığını aktaran Bolat, hisse fiyatının en az 6 dolar olmasını beklediklerini ifade etti. 2016'daki terör eylemleri ve 2020'deki pandemi yılları dışında THY'nin hep kâr ettiğini söyleyen Bolat "Yabancı yatırımcı oranını yüzde 40’a çıkarma hedefimiz var” diye konuştu.

7200 PİLOT VE 2000 KİŞİYE İŞ TEKLİFİ

THY İcra Kurulu Başkanı Bolat "Önemli yatırım yapıyoruz. 700 pilot alımı için ilana çıkacağız. Pilotlarımızı yetiştirip sektöre kazandırıyoruz. Diğer alanlarımıza da insan kaynağını büyütüyoruz. Bu yıl ana markamız THY'ye ilk 6 ayda 963 yeni arkadaşımız katıldı. Sayıyı 2.600'ün üzerine çıkaracağız. Uçak bakımda 500 arkadaşımız daha katılacak. Bizde ilk işe başlayan 17 bin lira alıyor" dedi.

1 MİLYAR YOLCUMUZ 400'ÜNCÜ UÇAKTA

Önümüzdeki yıl 90'ıncı yıllarını kutlayacaklarını söyleyen Bolat "Şimdiye kadar 950 milyon yolcu taşımışız. 1 milyarıncı yolcumuzu filomuza katacağımız 400'üncü uçakla taşımayı hedefliyoruz" dedi. Bolat, THY'nin tercih edilmesindeki ilk 3 etkeni geniş uçuş ağı, kalite-fiyat dengesi, kaliteli ikram olarak sıraladı ve bilet ücretinin yüzde 10’unun ikram olduğunu dile getirdi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı duyurdu: Yaş sınırında değişikliğe gidiliyor Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY'nin kabin memuru alımındaki yaş sınırının 39’a çıkarılacağını duyurdu.

Havacılık emeklerken THY koşuyor Pandeminin getirdiği sıkıntıları büyük oranda aştıklarını anlatan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi “Bütün uluslararası otoriteler pandemi öncesi şartlara 2024 yılında ancak erişilebileceğini söylerken biz bu sene neredeyse 2019 şartlarına geri döndük. Havacılığın dünyada emeklemeye başladığı bu dönemde biz koşuyoruz” dedi.

THY, 129 ülkede 340 noktaya ulaştı Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya 2010'dan beri sefer düzenleyen THY, ülkenin kıyı şehri Tivat'ı 340'ıncı destinasyon olarak uçuş ağına ekledi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 129 ülke ve 340 destinasyonla dünyada en fazla noktaya sefer düzenleyen hava yolu olduklarını söyledi.