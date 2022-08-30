Türkiye Gazetesi

Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş dünya genelinde etkili olan krizde dolar karşısındaki yatırım araçlarında sert düşüşler yaşandığını ancak bunun altın için geçerli olmadığını ifade etti. Yatırım yapmak isteyenlerin "Hangisi ucuz hangisi pahalı?" diye düşünmesi gerektiğini belirten Memiş, yatırım için 'manipüle edilen yatırım araçlarını' tavsiye etti.

Altın daha da düşecek mi, dolar ne kadar olur, Bitcoin'de son durum ne? Piyasaya yönelik merak edilenleri cevaplayan Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatının Fed tarafından baskılansa da yükselişini sürdüreceğini belirtti. Memiş, yıl sonu için gram altında 1.400 TL tahminin geçerli olduğunu belirtti.

"DİRENÇ SEVİYESİ 22 BİN, DESTEK SEVİYESİ 18 BİN DOLAR"

Finans Analisti İslam Memiş, Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının kripto para piyasası ve emtia fiyatlarında sert düşüşlere neden olduğunu söyledi. "Fed piyasaları baskılamaya devam ediyor" diyen Memiş, Bitcoin’in kritik ve psikolojik destek seviyesini şöyle açıkladı:

"20 bin dolar. Bitcoin 19.848 dolar, yüzde 4’lük bir değer kaybıyla haftaya başladı. Direnç seviyesi olarak 22 bin dolar, destek seviyesi olarak 18 bin dolar. Bu bant aralığında takip edilmeli, burada gezinecek gibi duruyor. Fed etkisi ile baskılanma biraz daha devam edecek."

"HANGİSİ UCUZ, HANGİSİ PAHALI?"

Dolar karşısındaki yatırım araçlarında sert düşüşler yaşandığını vurgulayan Memiş, yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı. Memiş, "Hangisi ucuz hangisi pahalı, buna dikkat ediniz. Yatırımcı ya pahalı olan ile ucuzu takas edecek ya da ucuz olanı alıp varlıklarını koruyacak" dedi.

Dolar karşısında tüm emtialarda baskılanma yaşandığını ifade eden Memiş, yatırım için manipüle edilen yatırım araçlarını tavsiye etti.

"YIL SONU GRAM ALTIN TAHMİNİM DEĞİŞMEDİ"

Gram altını 1.000 liradan almanın zor olduğuna dikkat çeken Memiş, şu ifadeleri kullandı: "Gram altın 1.005 lira olsa da bankadan ya da fiziki olarak yatırımcı 1.017 liradan gram altın alıyor. 10-15 lira makas aralığı var. 1.000 liraya gram altın almak için gram altının 985 liraya gerilemesi gerekiyor. Ben bu ihtimali zayıf görüyorum.

Gram altın hem dolardan hem de onstan besleniyor. Şu anda ons altın fiyatındaki baskılanmadan dolayı düşüyor. Önümüzdeki yıl düğün yapacaklar, borcu olanlar uzun vadede bunu fırsat olarak kullanabilirler. Yıl sonu gram altın 1.400 lira tahminim değişmedi. Doların karşısındaki tüm enstrümanlarda manipüle edilmiş fiyatlar görüyorum. Yatırım için bu enstrümanları ön planda tutuyorum."

"PİYASALARA EYLÜL ERKEN GELDİ"

"Piyasalara Eylül erken geldi" diyen Memiş, yatırımcıların Temmuz-Ağustos’taki tatil modundan varlıklarına ve piyasalarına odaklandığı bir sürece doğru gidildiğini belirterek "Merkez Bankaları Eylül gelmeden bir hafta önce sahne almaya başladı" dedi.

Resesyondan sonra stagflasyon sürecinin başlayacağını altını çizen Memiş, "Artık resesyonun fiyatlamalara ve piyasalara yansımasını göreceğiz. Enerji krizi Avrupa’yı yakıp kavuruyor. Avrupa bu krizi yılın son çeyreğinde daha çok hissedecek. Şirket batakları oluşacak. Eylül itibariyle küresel para piyasalarında çok farklı gelişmeleri konuşacağız" diye konuştu.

"GRAM ALTINDA DÜŞÜŞLERİ ZOR GÖRÜYORUM"

İslam Memiş'in altın fiyatının seyri ile ilgili teknik değerlendirmesi de şöyle:

"İçeride gram altın yatırımcısı mecburen doları da takip etmek zorunda. Teknik olarak gram altın/TL fiyatında 1,012 güçlü bir destek, yukarıda ise 1,038. Gram altın yatırımcısı şuna dikkat etmeli, ekranlarda gördüğü rakamlar ile kapalı çarşı ya da bankalarda 10-15 TL'lik bir makas aralığı var.

Gram altında düşüşleri zor görüyorum, özellikle bin TL altına çok zor. Zirveler görebiliriz. Gram altın 1.200 TL ve devamında 1,450 TL olabilir. Önümüzdeki sene düğün yapacak olanlar önümüzdeki birkaç haftayı iyi değerlendirmeli. Dünya genelinde bir kriz var. Altın fiyatlarında farklılıklar görebiliriz. Özellikle de yılın son döneminde. Vatandaşlarımızın altın olarak borçlanmaması da çok önemli."

İslam Memiş altın ve doların yerini alacak yatırımı açıkladı: Yatırımcısı hızla artıyor, Türkiye’de tonlarca var Altın ve dolar yorumlarıyla dikkat çeken Finans Analisti İslam Memiş gümüşe dikkat çekti. Gelin ve damatlara takı olarak artık gümüş sikkeler takılacağını belirten Memiş, “Gümüş yatırımcısı sabrederse karşılığını alır” dedi.