Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisi yüksek enflasyona rağmen büyümeye devam ediyor. Son olarak TÜİK'in yaptığı açıklamalara göre ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6'lık büyüme kaydetti. Türkiye Ekonomi Modeli'nin oluşturduğu pozitif etkilere değinen Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecindedir. Türkiye, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor" dedi.

"ÜLKEMİZ BU YOLDA KARARLILIKLA İLERLEMEKTEDİR"

"Ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik etmekte ve bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir" diyen Nebati, "Bu model ile Döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamaktadır. Nitekim, ülkemiz 2022 yılının ilk yarısında büyüme bakımından diğer ülkelere kıyasla çok daha olumlu bir performans göstermeyi başarmıştır" dedi.

"TARİHTE HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ KREDİBİLİTEYE BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ"

Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecindedir. Türkiye, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor.

Sektörlerimiz, bu kökten değişimi hissediyor ve gelirlerini artırıyor. Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve Turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz.

Bizler bu yolda ilerledikçe, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız.

Bu anlamda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu seyredeceğine şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum."

Bakan Nebati'den 'Borsa İstanbul' paylaşımı: Gördüğü en yüksek seviye... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.228,88 puana taşıdı" dedi.