Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli Lansmanı ve Prefinansman Modeli Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

Ticaret Bakanı Muş, katıldığı imza töreninde, bugüne kadar farklı mevzuat yapılarıyla yürüttülen ihracat desteklerini yeni bir bakış açısıyla kurgulandığını aktardı.

HİZMET İHRACATI RAKAMLARI

Mehmet Muş, burada yaptığı temaslarda, "Hizmet ihracatımız, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 62 oranında artış kaydederek 58 milyar dolara yaklaşmış ve hizmetler dengesi 26,7 milyar dolar fazla vererek cari açığa olumlu katkı sağlamıştır.

İLK 7 AYDA 42 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Bu yılın ilk 7 ayında da, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 oranında artış kaydederek 42 milyar dolara ulaşmıştır.

HEDEFİ AŞMASI BEKLENİYOR

Elde ettiğimiz bu ivmeyle hizmet ihracatında yılsonu hedefimiz olan 68,5 milyar doları aşmayı öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

Meyve suyu endüstrisi 1 milyar dolar ihracat hedefliyor Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) tarafından düzenlenen Juiceful Istanbul Summit etkinliklerinin 11'incisi İstanbul'da gerçekleşti. Etkinlikte açıklamalarda bulunan MEYED Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, "Meyve suyu endüstrisi, doğru tarım politikaları ve sanayi dinamikleri sağlandığı takdirde 1 milyar dolar ihracat hedefine yakın gelecekte ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Çok ucuza ulaştıracağız, ihracatı yapılmayacak Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaza ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2023 ile birlikte inşallah kendi doğal gazımızı çıkarmamız halinde, onu çıkardığımız andan itibaren biz vatandaşımızın kapısına doğal gazı çok daha ucuza ulaştıracağız. Hedefimiz bu. Şimdilik bu mevcut rezerv, ihraca yönelik bir rezerv değil.' ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı domates konservesi ve salça ihracatının "kısıtlandığı" iddiasını yalanladı Ticaret Bakanlığı, domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık "domates konservesi ve salça ihracatına kayıt uygulaması getirildiğini ve söz konusu düzenlemenin ihracatın yasaklanması veya kısıtlanmasıyla ilgili olmadığını" bildirdi.

İhracat ağustosta da rekor kırdı, 250 milyar dolarlık hedefe ulaşıldı Türkiye’nin ihracatı ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar oldu. Böylelikle tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşılarak son 12 ayın tamamında rekor kırılırken, son 12 ayda ise 250 milyar dolar aşıldı ve yıllık bazdaki ihracat hedefine ulaşılmış oldu.