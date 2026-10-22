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Ekonomi

AJet'ten 1200 liraya uçak bileti!

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AJet'ten 1200 liraya uçak bileti!
Başlık ResmiAJet'ten 1200 liraya uçak bileti!

AJet, yurt içi uçuşlarda vergiler dahil 1.200 TL’den başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı. Yarın saat 23.59’a kadar satın alınabilecek biletler, 24 Kasım 2026-25 Şubat 2027 dönemindeki hafta içi uçuşlarda geçerli olacak.

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AJet, yurt içi uçuşlarda vergiler dahil 1200 liradan başlayan fiyatlarla indirimli biletleri satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış sezonunu kapsayan kampanya kapsamında yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek indirimli biletler, 24 Kasım 2026-25 Şubat 2027'de hafta içindeki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

Tek yönlü direkt uçuşlarda geçerli ve 100 bin koltukla sınırlı kampanya kapsamındaki indirimli biletler, sadece "ajet.com" ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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