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Haberler > Ekonomi > Akaryakıta bayram öncesi büyük zam! Motorinin fiyatı bu gece değişecek

Akaryakıta bayram öncesi büyük zam! Motorinin fiyatı bu gece değişecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akaryakıta bayram öncesi büyük zam! Motorinin fiyatı bu gece değişecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayram öncesi akaryakıta sağlam bir zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 34 kuruş zamlanacak. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 40 lira seviyesine çıkacak.

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta üst üste indirim gelen akaryakıta bu kez büyük bir zam geliyor. 

MOTORİNE 1 LİRA 34 KURUŞ ZAM 

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 34 kuruş zam bekleniyor. Zammın ardından motorinin litresi şehirlere göre 40-41 lira olacak.

GEÇEN HAFTA PEŞ PEŞE İNDİRİM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarında peş peşe değişiklikler olmuştu. 4 Haziran günü oto gaza 1 lira 8 kuruş, 7 Haziran'da ise benzine 1 lira 25 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş indirim gelmişti.

12 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 40.24 TL
Ankara: 41.21 TL
İzmir: 42.47 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 39.28 TL
Ankara: 40.26 TL
İzmir: 40.61 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 20.19 TL
Ankara: 20.19 TL
İzmir: 19.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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