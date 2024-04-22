Altın düşüyor, dolar yükseliyor! Bu seviyelere dikkat…

Piyasalarda son dakika! 22 Nisan gram altın ve dolar fiyatı kaç TL? Cuma günü 2500 TL’nin üzerini test eden gram altın yeni haftaya 2485 TL’ye yakın başlıyor. Ons altın Asya işlemlerinde 2370 doların altına sarktı. Dolarda ise sınırlı yükselişle 32,60 TL seviyeleri takip ediliyor. Analistler, “Jeopolitik tansiyon düşüyor. Onsta 2360-2320 dolar seviyeleri destek olarak izlenmeli. Düşüşler alım fırsatı olabilir. Dolarda ise gözler TCMB’nin faiz kararında” diyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Son dönemde jeopolitik riskler ve Çin başta olmak üzere merkez bankalarının alımlarıyla yükseliş trendinde hareket eden ons altın, yeni haftaya sınırlı negatif bir görünümle başladı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı cuma akşamı 2390 dolar seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti. 22 Nisan ons altın fiyatı Asya işlemlerinde 2370 doların altını test etti.

22 NİSAN GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın fiyatı 22 Nisan işlemlerine 2485 TL’ye yakın seviyelerden başlangıç yaparken; Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2585 – 2635 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Kuyumcularda çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 296 TL, yarım altın 17 bin 103 TL ve tam altın da 17 bin 100 TL’de satılıyor. Gram altın tarafında da onstaki hareketlere paralel olarak sınırlı gerilemeler dikkat çekiyor.

22 NİSAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Döviz piyasalarına bakıldığında ise sınırlı bir yukarı eğilim gözlemleniyor. Cuma akşamı 32,49’dan kapanış gerçekleştiren dolar, haftaya, 32,60 TL’den başlangıç yapıyor. Euro da ilk işlemlerde 34,78 TL’den fiyatlanıyor. Döviz bürolarında dolar, sabah saatlerinde 32,58 – 32,68 TL alım-satım aralığında hareket ediyor.

JEOPOLİTİK RİKSLERDE SON DURUM

İsrail ve İran arasında gerçekleşen gerilimde karşılıklı misillemelerin şimdilik durması ve ABD’nin Ortadoğu’da tansiyonun yükselmesini istememesi, jeopolitik risk algılarını bir miktar sakinleştirdi. Ancak son 24 saat içerisinde bölgeden gelen haberlere göre, Lübnan sınırından İsrail’e ateş açıldığı ve bu bölgede anlık çatışmaların sürdüğü belirtiliyor.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD TAHVİLLERİ

Ons altın fiyatlamaları için kritik olan dolar endeksi hafta başında 106,00 ve ABD iki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 5,00 seviyesinde bulunuyor. Her iki gösterge de dolarda küresel anlamda güçlü görünümün devam ettiğini gösteriyor. FED Başkanı Powell başta olmak üzere bütün FED üyelerinin, enflasyondaki katılığa dikkat çekerek faiz indirimi beklentilerini ötelemesi doları güçlü tutuyor. FED’in bu yıl 2 faiz indirimi yapacağı ve ilk indirimin eylülde gerçekleşeceği öngörülüyor.

ALTINDA HEDEF VE BEKLENTİ

Küresel yatırım bankalarının ons altın için 2700-3000 dolar aralığında hedef fiyat beklentisi devam ederken; kısa vadede, 12 Nisan sonrası işlemlerde İsrail – İran geriliminin de etkisiyle 2400 doların üzeri iki defa test edildi. Ancak üzerinde kalıcılık sağlanamadı.

Analistler “Jeopolitik tansiyonun bir miktar düşmesi, ons altında gerilim fiyatlamasını sakinleştirdi. Kâr satışlarında 2360 dolar seviyesi ilk destek olarak izlenmeli. Ardından 22 günlük ortalamanın bulunduğu 2320 dolara kadar varabilecek düşüşler gözlemlenebilir. Orta ve uzun vadede yukarı yön beklentileri dikkate alınırsa, altında yaşanabilecek gerilemeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir” görüşünü dile getiriyor.

DOLARDA GÖZLER TCMB’DE

TL varlıklar ve döviz fiyatlamaları açısından bu haftanın en önemli gündem maddesinin TCMB’nin perşembe günü alacağı faiz kararı olduğunu da aktaran analistler, “Yüzde 50 oranındaki politika faizinde bir değişiklik beklenmese de, TCMB’nin sıkı duruşuna dair vereceği mesajların, TL’yi desteklemeye devam etmesi beklenebilir. Bu anlamda döviz kurlarında ekstrem bir hareketlilik beklemek de çok rasyonel olmayabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.