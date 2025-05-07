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Haberler > Ekonomi > Altın hangi seviyelerden alınır? Uzman isim "Kademeli alım fırsatı" diye rakam verdi

Altın hangi seviyelerden alınır? Uzman isim "Kademeli alım fırsatı" diye rakam verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekonomist Muhammet Bayram, TGRT Haber ekranlarında altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Bu fiyatlardan altın alınır mı?" sorusuna cevap arayan vatandaşlar için önemli bir değerlendirme yapan Bayram, alım fırsatı için rakam verdi. İşte detaylar...

Ekonomist Muhammet Bayram TGRT Haber canlı yayınında Yaprak Hırka Yıldız ve Yasemin Bozkurt'un sorularını cevapladı. Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmeler yapan Bayram, vatandaşlara çarpıcı bir uyarıda bulundu. 2025 sonu gram altın tahminini de açıklayan Bayram, "4.750 TL civarında sene sonu gram altın tahminimiz var." dedi. 

"TRUMP'IN EKONOMİK OLARAK NE YAPACAĞI BELLİ"

Trump'ın politikalarının altın fiyatlarını etkilediğini belirten Bayram, "Gelinen süreçte ABD'nin ve Trump politikalarıyla altının şekillendiğini görüyoruz. Trump göreve geldiğinden beri Kanada'yı 51. vilayet yapacağını, Grönland'a el koyacağını, AB'nin kendilerini soyduğunu, Çin'le ticaret yapılamayacağını, Rusya-Ukrayna savaşını 24 saate bitirebileceğini söylüyor. Bütün ülkelere uygulanamaz tarifeler getirdi. Sonra geri adım attı. Yapay zeka ile Papa kıyafeti giyen bir kıyafet paylaştı. Renkli bir kişi. Trump'ın siyasi olarak ne yapacağı belli değil ama ekonomik olarak yapacağı belli. Trump diyor ki, 'Ben Amerika'nın haklarını koruyacağım. Cari açık veriyorum şu an da döviz basmaktan başka çare yok' diyor. Bu yüzden AB'ye 'Soydunuz' diyor. Ukrayna'ya diyor ki 'Savaşı bitiririm ama nadir toprak elementlerini ben çıkaracağım' Anlaşma imzaladılar."  dedi. 

Altın hangi seviyelerden alınır? Uzman isim "Kademeli alım fırsatı" diye rakam verdi - 1. Resim

"ABD İLE ÇİN ORTA YOLDA BULUŞACAK" 

ABD ile Çin'in orta yolda buluşacağını belirten Bayram, "Trump'ın söylediğine göre hemen 25 ülke ile tarife anlaşması yapabilirlerdi. ABD'li yetkililer Çinlilerin kendileri ile temasa geçtiğini, Çinliler ise böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Aslında bu kargaşa ve belirsizliği ne çözecek. Trump bir esnaf olarak elini yükseltti ve orta yolda buluşacaklar." ifadelerini kullandı. 

Altın hangi seviyelerden alınır? Uzman isim "Kademeli alım fırsatı" diye rakam verdi - 2. Resim

"ALIM FIRSATIDIR..."

Altında alım fırsatı için rakam veren Bayram sözlerini şöyle tamamladı: "Altın bu kargaşa ortamında rekorlar kırdı. Altının ons başına 3.500 doları görmesiyle 4.500 TL'yi geçen gram altın gördük. Burada yüksek seviyeden alan vatandaşlarımız oldu. Altın bir düzeltme yaptı. Buradan yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 'Altın yükseldiğinde satmalı, düştüğünde almalı.' Peki ne olacak? Şu anda Çin ve ABD arasındaki karabulutların dağılmasıyla altın fiyatları geriledi. Şu anda gram altın 4.150 TL ile 4.250 TL arasında seyrediyor. Vatandaş şuna karar vermeli. 'Benim altın borcum var mı?' 'Tasarruf yapabileceğim imkanım ne kadar?' Kendi ekonomisine göre 4.500'lerden 4.200'lere kademeli şekilde geri geldiğinde alım fırsatıdır. Buradan bir miktar düzeltme yapabilir. Ben geri planda 4 bin TL'nin altına düşeceğini düşünmüyorum altının."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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