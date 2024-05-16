Altın neden yükseldi? Fiyatlarda artış sürecek mi?

Altında son dakika! 16 Mayıs altın fiyatı kaç TL? Gram altın 2475 TL ve ons altın 2390 dolara yakın seviyelerden güne başlıyor. Haftalık prim %2,5’e yaklaştı ve fiyatlar son 3 haftanın en yükseğine çıktı. ABD’de açıklanan son veriler enflasyonist baskıların hafiflediğine işaret etti. İlk faiz indirimi için eylül beklentisi arttı. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizi geriledi; ons altın yükseldi. 2350 doların üzerinde kalıcılık halinde onsta güçlü görünümün sürmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl- Altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Son dönemde tekrar ağırlıklı olarak ABD Merkez Bankasının faiz indirim sürecine ve dolayısıyla ABD’den gelen ekonomik verilere göre hareket eden ons altın; geride kalan 2 işlem gününde 60 dolar yükselerek, 2390 doların üzerini test etti. Böylece söz konusu dönemde altın fiyatlarında görülen en düşük seviyeden itibaren yaşanan yükseliş, yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

BU HAFTA GELEN ABD VERİLERİ OLUMLU

Bu hafta ABD’den gelen kritik verilere bakıldığında;

-Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda; yıllık bazda beklentiler dahilinde yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

-Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda; yıllık bazda beklentilere paralel gelerek, yüzde 3,5’ten yüzde 3,4’e geriledi.

-Çekirdek Enflasyon nisanda; yıllık bazda yüzde 3,8’den yüzde 3,6’ya geriledi.

-Nisan ayında yüzde 0,4 artış beklenen Perakende Satışlar verisinde ise yükseliş yaşanmadı. Toplam perakende satış hacmi geçen ay 705,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİ GERİLEDİ

Enflasyonist baskıların ne durumda olduğunu gösteren bu verilerde; beklentilere paralel ve (TÜFE’ye muhtemel etkileri açısından) tahminlerden daha olumlu gerçekleşmeler kaydedildi. Böylece ABD Merkez Bankasından ilk faiz indirimi için “eylül” beklentileri ağırlık kazanmaya başladı.

-Nisan ayının ilk haftasından itibaren 105,00 seviyesinin üzerinde tutunan Dolar Endeksi (DXY), dünkü işlemlerde 104,20’ye kadar geriledi.

-Yine aynı zaman diliminde yüzde 4,45 seviyesinin üzerinde konumlanan ABD 10 Yıllık tahvil faizleri de yüzde 4,32’ye geriledi.

16 MAYIS ONS VE GRAM ALTIN FİYATI…

ABD dolarına dair göstergelerde küresel anlamda yaşanan bu güç kaybı, ters korelasyon etkisiyle birlikte ons altında yükselişi tetikledi. Hafta başında en düşük 2332 doları gören ons altın, gece yarısı işlemlerinde en yüksek 2397 doları test etti. Sabah saatlerinde ons altında 2390 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

Serbest piyasada hafta başında en düşük 2415 TL’yi gören gram altın fiyatı da bugüne 2475 TL’den başlıyor. Kapalıçarşı’da gram fiyatı da 2465 – 2515 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 90 TL’den satılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENİYOR

Bugün ABD’de açıklanacak haftalık İşsizlik Maaşı başvuruları da istihdam piyasasının gücü anlamında önemli işaretler verecek. Geçen hafta 231 bin kişi ile “beklenti üzeri” artış gerçekleşmişti. Bu hafta 219 bin kişilik başvuru bekleniyor. Bu beklenti paralelinde ya da üzerinde gerçekleşecek veri, “istihdam piyasasında soğuma belirtisi” olarak algılanacak ve enflasyonist baskıların hafiflemesi için “olumlu” kabul edilecek. Böylece ons altın bu ihtimaliden de destek bulabilecek.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Ons altın için kısa vadede öncelikle; 22 günlük ortalama seviyenin de konumlandığı 2350 dolar desteğinin önemli olduğu vurgulanıyor. Kâr satışları halinde bu desteğin korunması önemli olacak. Veriler ve FED üyelerinden gelen mesajların ön verdiği ölçüde de, 2400 doların ara direnç olarak takip edileceği ve fiyatlarda ivmelenmenin devamı halinde, 2431 dolardaki tarihi zirveye hareketliliğin destek bulabileceği belirtiliyor. Gram altında da kısa vadede kâr realizasyonu halinde 2440-2420 TL bandı ilk destek bölgesi olarak gösteriliyor.