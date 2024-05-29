Karar Resmi Gazete'de! Araç muayene hizmetleri özelleştiriliyor

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2024 09:22 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 09:45 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de araç muayene hizmetleriyle ilgili önemli bir karar yayınlandı. Buna göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetlerinin özelleştirme kapsam ve programına aldı. Özelleştirme işleminin 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor.