Karar Resmi Gazete'de! Araç muayene hizmetleri özelleştiriliyor
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Resmi Gazete'de araç muayene hizmetleriyle ilgili önemli bir karar yayınlandı. Buna göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetlerinin özelleştirme kapsam ve programına aldı. Özelleştirme işleminin 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor.
13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetlerinin özelleştirme kapsamına alınmasına karar verildi. Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
TARİH VERİLDİ
Cumhurbaşkanı kararına göre, bu hizmetin özelleştirme işlemleri; kamu hizmetinin devamının sağlanabilmesi amacıyla 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor.
ÖZELLEŞTİRME NASIL YAPILACAK
Özelleştirme, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruflar ve kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak gerçekleştirilecek.
Resmi Gazete'deki karar şöyle:
Kaynak: Türkiye Gazetesi