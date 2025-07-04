Asıl hedef ne? İşte madde madde İklim Kanunu gerçekleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Kanunu kapsamında dile getirilen iddialara karşı “Karbon ayak izi ile insanların özgürlüklerinin kısıtlanması söz konusu bile değil. Kanunun hiçbir maddesinde, vatandaşa ceza ve kısıtlamaya yönelik bir yaptırım yer almıyor” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin ilk “İklim Kanunu Teklifi”, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

HEDEF YEŞİL BÜYÜME

İklim değişikliğiyle mücadeleyi yasal altyapıya kavuşturacak olan düzenlemeyle, 2053 net sıfır emisyon hedefinin gerçekleştirilmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması kapsamında bakanlıklara, Ulusal Katkı Beyanı ve strateji belgelerindeki eylemler çerçevesinde sorumluluklar verilecek. Yerel İklim Değişikliği Eylem planları hazırlanacak. Bu eylem planlarında yerinden yönetim ilkesi dikkate alınarak ihtiyaçlar ve riskler belirlenecek, temiz ve verimli üretim teşvik edilecek. 81 ilde kamu kurum ve kuruluşlarla eylem planları oluşturulacak, kurullar oluşturulacak, sıfır emisyon hedefleri belirlenecek. Her ilde İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Aynı zamanda Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) oluşturulacak, ulusal tahsisat planlaması yapılacak, tahsisatın dağılımı yapılacak. Sera gazı emisyonuna neden olan işletmelerin faaliyetini yürütmesi için için İklim Değişikliği Başkanlığından izin alması zorunlu olacak. İzinler güncellenebilecek, iptal edilebilecek. Mevzuat ve planlama araçlarına ilişkin düzenlemeler 31 Aralık 2027’ye kadar hayata geçirilecek.

9 MADDEDE İKLİM KANUNU GERÇEKLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yasalaşan İklim Kanunu’yla ilgili iddialara 9 madde ile cevap verdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından “İklim Kanunu Gerçekleri” başlığıyla yapılan paylaşımda, İklim Kanunu kapsamında kamuoyunda sıkça dile getirilen iddialara dair açıklamalar yer aldı. Buna göre, 9 maddede İklim Kanunu ile ilgili en çok gündeme gelen iddiaların cevaplar şöyle: