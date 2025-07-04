Asıl hedef ne? İşte madde madde İklim Kanunu gerçekleri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Kanunu kapsamında dile getirilen iddialara karşı “Karbon ayak izi ile insanların özgürlüklerinin kısıtlanması söz konusu bile değil. Kanunun hiçbir maddesinde, vatandaşa ceza ve kısıtlamaya yönelik bir yaptırım yer almıyor” açıklamasını yaptı.
Türkiye’nin ilk “İklim Kanunu Teklifi”, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
HEDEF YEŞİL BÜYÜME
İklim değişikliğiyle mücadeleyi yasal altyapıya kavuşturacak olan düzenlemeyle, 2053 net sıfır emisyon hedefinin gerçekleştirilmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması kapsamında bakanlıklara, Ulusal Katkı Beyanı ve strateji belgelerindeki eylemler çerçevesinde sorumluluklar verilecek. Yerel İklim Değişikliği Eylem planları hazırlanacak. Bu eylem planlarında yerinden yönetim ilkesi dikkate alınarak ihtiyaçlar ve riskler belirlenecek, temiz ve verimli üretim teşvik edilecek. 81 ilde kamu kurum ve kuruluşlarla eylem planları oluşturulacak, kurullar oluşturulacak, sıfır emisyon hedefleri belirlenecek. Her ilde İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Aynı zamanda Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) oluşturulacak, ulusal tahsisat planlaması yapılacak, tahsisatın dağılımı yapılacak. Sera gazı emisyonuna neden olan işletmelerin faaliyetini yürütmesi için için İklim Değişikliği Başkanlığından izin alması zorunlu olacak. İzinler güncellenebilecek, iptal edilebilecek. Mevzuat ve planlama araçlarına ilişkin düzenlemeler 31 Aralık 2027’ye kadar hayata geçirilecek.
9 MADDEDE İKLİM KANUNU GERÇEKLERİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yasalaşan İklim Kanunu’yla ilgili iddialara 9 madde ile cevap verdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından “İklim Kanunu Gerçekleri” başlığıyla yapılan paylaşımda, İklim Kanunu kapsamında kamuoyunda sıkça dile getirilen iddialara dair açıklamalar yer aldı. Buna göre, 9 maddede İklim Kanunu ile ilgili en çok gündeme gelen iddiaların cevaplar şöyle:
- Karbon ayak izi: Karbon ayak izi ile insanların özgürlüklerinin kısıtlanması söz konusu bile değil. Karbon ayak izinin azaltılması, sadece üretim yapan organizasyonlar için öngörülmüştür.
- Emisyon Ticareti Sistemi: Kanun teklifi karbon vergi sistemini getirmiyor. Emisyon ticaret sisteminin kurulmasını kapsıyor. Bu da sadece enerji yoğun üretim tesisleridir. Bireylerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
- Tarım: Kanun metninde “tarım yasaklanacak, meyve ağaçlarına el konulacak” anlamına gelecek herhangi bir yaklaşım dahi bulunmamaktadır.
- Çiftçi: “Üretici istediği ürünü ekemeyecek, ekene cezalar verilecek” gibi kanunda tarım ve hayvancılığa ilişkin tek bir yaptırım maddesi dahi yoktur.
- Hayvancılık: Kanunda “hayvancılık yasaklanacak, yapay et yedirilecek, hayvan otlatmak yasaklanacak” anlamını ima eden herhangi bir ifade yoktur.
- Paris Anlaşması: Bu anlaşma, 2021 yılından beri kanun hükmünde bir düzenlemedir. Bugüne kadar kısıtlayıcı herhangi bir uygulama olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.
- Kömür ve petrol: Kanun, çevre dostu temiz enerjiyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır ve bunda bir zorunluluk yoktur. Kömür ve petrol kullanımının tamamen kaldırılacağı iddiası söz konusu bile değildir.
- İklim değişikliği: İklim Kanunu’nda ‘iklim değişikliği yoktur’ diyenlere ilişkin bir ceza hükmü bulunmamaktadır.
- Kısıtlama yok: Kanunun hiçbir maddesinde, vatandaşa ceza ve kısıtlamaya yönelik bir yaptırım yer almıyor.