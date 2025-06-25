İklim değişikliği ile mücadele sil baştan... Bunlara uymayan yandı!

Türkiye’nin İklim Kanunu ile sera gazı azaltımı ve uyum süreçleri baştan ele alınıyor. Yeni düzenlemeye uymayan kurum ve kuruluşlara ağır yaptırımlar uygulanacak.

TBMM Genel Kurulu, Türkiye’nin ilk “İklim Kanunu Teklifi”nde iki önemli maddeyi daha kabul ederek iklim değişikliğiyle mücadelede kapsamlı bir dönüşümü başlattı.

Yeni düzenlemeler, sera gazı emisyonlarının azaltılması, uyum faaliyetleri ve sorumlulukların netleştirilmesini içeriyor.

İşte kanunda öne çıkan kritik maddeler ve yapılacak değişiklikler:

SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALTIMI ZORUNLU HALE GELİYOR

Ulusal Katkı Beyanı ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sera gazı emisyonları azaltılacak.

İlgili kurum ve kuruluşlar, sektörel bazda belirtilen azaltım faaliyetlerini yerine getirmekle yükümlü olacak.

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, karbon ayak izinin azaltılması gibi somut önlemler alınacak.

İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından yayımlanan strateji ve eylem planları rehber olacak.

Kurumlar bu planlar doğrultusunda faaliyetlerini düzenleyecek ve güncelleyecek.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAYNAKLI AFETLERLE MÜCADELE GÜÇLENDİRİLECEK

Kurum ve kuruluşlar, iklim değişikliğinin olası etkilerini önlemek ve riskleri azaltmak için uyum stratejileri geliştirecek.

Su kaynaklarının etkin yönetimi, ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir ekosistem yönetimi öncelikli olacak.

Ormanlar, tarım alanları, mera ve sulak alanlarda karbon yutaklarının korunması için tedbirler alınacak.

Yutak alanların artırılması ve korunması amaçlanıyor.

Risk değerlendirme, izleme ve erken uyarı sistemleri bütünleşik afet yönetimi kapsamında geliştirilecek, afetlerin etkilerinin azaltılması için kapsamlı planlar hazırlanacak.

KANUNA UYMAYANLARA YAPTIRIM KAPISI AÇILIYOR

Kurum ve kuruluşlar, yeni kanun kapsamında belirlenen yükümlülüklere uymak zorunda olacak.

Uymayanlar için idari düzenlemeler ve yaptırımlar uygulanacak.

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir döneme girmesini sağlayacak bu yasa, çevre politikalarını kökten değiştiriyor.

Hem sera gazı emisyonlarının azaltımı hem de iklim değişikliğine uyum açısından kurumların sorumlulukları artıyor.