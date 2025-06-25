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Yerli üretime vergi muafiyeti geliyor! İşte belirlenen şartlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yerli üretime vergi muafiyeti geliyor! İşte belirlenen şartlar
ÖTV, Yerli Üretim, Otomotiv Sektörü, Vergi Muafiyeti, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren ÖTV düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Buna göre, yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan araçlar için kamu kurumlarına yönelik vergi muafiyeti getiriliyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, araç vergilerine yönelik önemli değişiklikleri içeren kanun teklifini kabul etti. Teklif, yerli üretimi desteklemeye yönelik vergi muafiyetleri ve yatırım teşviklerini kapsıyor.

Yeni düzenlemeye göre, yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobiller ile kamyon, kamyonet, arazi taşıtları ve motosikletler, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumların milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları kapsamında kullanılması şartıyla ÖTV’den muaf tutulacak.

Komisyonda kabul edilen önergeyle, yerli üretimi bulunmayan hafif ticari araçlar da bu kapsamda istisna uygulamasına dahil edildi.

Yerli üretime vergi muafiyeti geliyor! İşte belirlenen şartlar - 1. Resim

VERGİ İNDİRİMLERİYLE YATIRIMA TEŞVİK

Kanun teklifi, sadece araçlarla sınırlı kalmadı. Yatırım teşvik sistemine yönelik önemli değişiklikler de yer aldı:

  • İndirimli kurumlar vergisi, en fazla 10 hesap dönemi boyunca ve yüzde 60 oranında uygulanabilecek.

  • Yüksek teknoloji yatırımları, AR-GE ve tasarım projeleri, özel teşvik kapsamına alınacak.

  • Cumhurbaşkanı, yatırıma katkı oranlarını yüzde 50’ye kadar belirleme ve yatırım alanlarını bölgesel ya da sektörel olarak tanımlama yetkisine sahip olacak.

Ayrıca, AR-GE personeli için gelir vergisi ve damga vergisi istisnaları da düzenlemeye dahil edildi. Brüt asgari ücretin 40 katını aşmayan gelirler için çeşitli oranlarda vergi indirimi uygulanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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