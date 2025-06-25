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Araç vergilerinde yeni dönem! ÖTV düzenlemesi Meclis Komisyonu'ndan geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Araç vergilerinde yeni dönem! ÖTV düzenlemesi Meclis Komisyonu&#039;ndan geçti
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Motorlu taşıtlara yönelik ÖTV matrahları ve oranlarında değişiklik öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle bazı hibrit ve fosil yakıtlı araçlar için vergi oranları güncellenirken, Cumhurbaşkanı’na esnek vergi yetkileri verilecek.

Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile bazı fosil yakıtlı ve hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşikleri ve oranlarında değişiklik yapılacak.

Yeni düzenlemeye göre motor silindir hacmine ve elektrik motor gücüne göre uygulanacak ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişebilecek. Ayrıca azami yük kütlesi 3.500 kilogramı geçmeyen kamyonet tipi arazi araçları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak belirlenecek.

Teklife göre Cumhurbaşkanı;

  • ÖTV oranlarını sıfıra indirme,

  • 3 katına kadar artırma,

  • Araç türlerine göre farklı oranlar belirleme yetkisine sahip olacak.

YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLEYEN VERGİ MUAFİYETİ

Milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobiller ile bazı araçlar, belirli kamu kurumlarına tahsis edilmek üzere ÖTV’den muaf tutulacak.

YATIRIM VE TEŞVİK DÜZENLEMELERİ DE PAKETTE

Aynı teklif kapsamında yatırım teşvik sistemine yönelik düzenlemeler de yer aldı. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında süreler ve oranlar güncellenirken, yüksek teknoloji yatırımları ve AR-GE çalışmaları için destekler artırıldı.

Teklif, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşma sürecine devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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