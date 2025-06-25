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Geleceğin sektörü adım adım 2040'a... 15 trilyon dolarlık turizm pastası, Türkiye zirveye oynuyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Geleceğin sektörü adım adım 2040&#039;a... 15 trilyon dolarlık turizm pastası, Türkiye zirveye oynuyor!
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Küresel turizm sektöründe büyüme tahminleri artıyor. Boston Consulting Group’un araştırmasına göre, tatil amaçlı seyahatlerin yıllık değeri 2040’a kadar üç kat artarak 5 trilyon dolardan 15 trilyon dolara ulaşabilir. Sektörün Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlar tarafından yönlendirileceği öngörülüyor.

Küresel turizm sektörünün geleceği yıldız gibi parlıyor. Başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan pazarların bu sektörün öncüleri olacağı tahmin ediliyor.

Boston Consulting Group  (BCG), küresel turizm sektörünün geleceğine dair 11 ülkede 5 bin tatilciyle yapılan "Tatil Seyahatlerinde 15 Trilyon Dolarlık Fırsatı Açığa Çıkarma" adlı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2040'a kadar eğlence ve tatil amaçlı seyahatlerin yıllık gelir hacmi üç katına çıkarak 15 trilyon dolara ulaşabilecek.

Geleceğin sektöründe adım adım 2040'a... 15 trilyon dolarlık turizm pastası, Türkiye zirveye oynuyor! - 1. Resim

PAZARI YÖNLENDİRECEK ÜLKELERİN BAŞINDA TÜRKİYE GELİYOR

Havayolları, oteller ve diğer seyahat sektörünün 2024'te tatil amaçlı seyahatlerden 5 trilyon dolar gelir elde ettiğinin belirtildiği araştırmada, gelecek 15 yılda söz konusu gelirlerin 15 trilyon dolara çıkarak oteller ve diğer seyahat sektörü paydaşları için fırsatlar sunacağı kaydedildi.

Söz konusu gelirlerde 3 kat büyüme öngörüsü de gelişmekte olan birçok pazarda seyahat etmeye hevesli orta sınıfın giderek büyümesi ve eşyalar yerine deneyimlere verilen önemin artmasıyla insanların paralarını giderek daha fazla güzel anılar oluşturmak için harcamayı tercih etmek istemesine dayandırıldı.

Araştırmaya göre turizm sektörünün gelecekteki büyümesi, başta Türkiye, Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan olmak üzere gelişmekte olan pazarlar tarafından yönlendirilecek.

Geleceğin sektöründe adım adım 2040'a... 15 trilyon dolarlık turizm pastası, Türkiye zirveye oynuyor! - 2. Resim

YAPAY ZEKA ASİSTANLARI ÖNEM KAZANDI

BCG'nin araştırmasına göre, yeni hedef gruplar, yeni kanallar ve yeni kurallar, seyahat edenlerin profilinde olduğu gibi seyahati de temelden değiştirecek gibi görünüyor. Y kuşağı (1980 ile 1995 arasında doğanlar) ve Z kuşağı (1995 ile 2010 arasında doğanlar) artık talebi domine ediyor.

Araştırmada tatil planlama ve rezervasyonun da değişeceğine işaret edilerek, genç hedef kitlenin seyahat davranışını önemli ölçüde etkileyen sosyal medyanın yanı sıra yapay zeka ile desteklenen asistanların da hızla önem kazandığı ifade edildi.

Kişiselleştirilmiş tekliflere olan talebin yanı sıra sağlıklı yaşam, maneviyat ve mutfak deneyimleri de giderek daha fazla odak noktası haline geliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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