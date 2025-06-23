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Kültür Yolu 81 ile çıkıyor! Turizm rekor kıracak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kültür Yolu 81 ile çıkıyor! Turizm rekor kıracak
Kültür, Turizm, Türkiye, Samsun, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde en çok ziyaret edilen ülkeler arasında dördüncü sırada olan Türkiye, dünyanın en uzun soluklu organizasyonu olma özelliğine sahip Kültür Yolu Festivalleri ile rekora koşuyor.

ÖMER ŞEN SAMSUN - Türkiye’nin bacasız sanayisi turizmde 2025 hedefi 70 milyon turist ve 70 milyar dolar seviyesini aşmak. Bu hedef doğrultusunda turizm faaliyetlerini 81 ile ve yılın 12 ayına yaymak için çalışmalar yoğun olarak devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından beş yıldır ülkenin dört bir yanında düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, yoğun çabanın bir örneği. Festival organizasyonları bir yandan şehirleri marka kent hâline getirirken diğer yandan da bir kültür ve turizm atılımı sağlıyor.

Kültür Yolu 81 ile çıkıyor! Turizm rekor kıracak - 1. Resim

Samsun'da ikincisi gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür Yolu Festivali'nin dünyanın belki de en uzun soluklu, en büyük, aynı zamanda 'en marka' festivaline dönüştüğünü belirterek "Organizasyonumuz dünyanın en çok ziyaret edilen festivali. Yıl boyu devam ediyor. Bu kadar yoğun etkinlik ve sayısız aktivite, ekonomik olarak da festivalin düzenlendiği şehirlere katkı vermesi bakımından önemli. Yeme içmeden konaklamaya, alışverişten her türlü ekonomik faaliyete kadar insanlara iş ve istihdam olması, refahı artırması anlamında ciddi katkı sunuyor" dedi.

FESTİVALE YENİ ŞEHİRLER

Alpaslan, festivallere 5 yıl önce İstanbul'dan başladıklarını, bugün 20 şehre ulaştıklarını, hedeflerinin Türkiye'nin tüm illerini festival kapsamına almak olduğunu söyledi. Bunun kademeli olacağını söyleyen Alpaslan "İllerimizin durumunu, coğrafi dağılımını dikkate alarak her bölgemizden öncelikle büyük şehirlerimizi ekleyeceğiz. Kentlerimizin turizm ve sanattaki etkinlikleri, potansiyelleri dikkate alınacak. Her yıl yenilerini ekliyoruz" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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