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Haberler > Ekonomi > Avrupa hava sahasını Southwind'e kapattı!

Avrupa hava sahasını Southwind'e kapattı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avrupa hava sahasını Southwind&#039;e kapattı!

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği, Antalya merkezli hava yolu şirketi Southwind'e uçuş yasağı getirdi. Gerekçe olarak ise Southwind'in ana mülkiyet payının ve fiili kontrolünün Türkiye'de değil Rusya'da olduğu öne sürüldü.

Avrupa Birliği (AB), Rusya-Ukrayna savaşının ardından birçok ülkeye, şirketlere ve kişilere yaptırımlar uyguladı. Bu yaptırımların bazıları ise tartışma konusu oldu. Onlara bir yenisi daha eklendi. AB, Rusya ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Antalya merkezli Southwind Hava Yollarına uçuş yasağı getirdi.

RUSYA'YA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Aerotelegraph.com'da yayınlanan haberde, Finli havacılık otoritesinin yaptığı araştırmada Southwind'in ana mülkiyet payının ve fiili kontrolünün Türkiye'de değil Rusya'da olduğu ve Rus aktörlerle bağlantılı olduğu sonucuna varıldığı ileri sürüldü.

 ANTALYA-HELSİNKİ SEFERLERİ İPTAL!

Bunun üzerine de Finlandiya Southwind'in Antalya-Helsinki uçuşlarını iptal etti. Diğer Avrupa ülkelerinin bu konu ile ilgili tavrı ise merak konusu oldu. 

Southwind Hava Yolları Almanya'da Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih ve Stuttgart'a uçmak istiyordu. Ayrıca Yunanistan'ın Kandiye kenti de uçuş programları arasında yer alıyordu.

AVRUPA HAVA SAHASINI SOUTHWİND'E KAPATTI

Son olarak Brüksel, 28 Mart Perşembe günü üyelerine; resmi şirket adı olan Cortex Havacılık ve Turizm Ticaret olan Southwind Airlines'ın 833/2014 Sayılı Yönetmeliğin 3d maddesi 31 uyarınca kalkış, uçuş ve iniş yasağı getirildiğini duyurdu. Söz konusu yasağın derhal uygulamaya başlanacağı ifade edildi.

Avrupa hava sahasının tamamı Southwind'e kapatıldığı için, şirketin Zürih'e uçamayacağı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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