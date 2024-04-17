Bakan Işıkhan müjdesini verdi! Engelli ve eski hükümlülere yönelik destekler artıyor
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik desteklerin artacağını müjdeledi. Bu kapsamda kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara yapılacak destek miktarı 400 bin TL'ye, eski hükümlülere hibe desteği 300 bin TL'ye çıkarılacak. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından engelli ve eski hükümlülere yönelik yapılan desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, destek miktarının artırılacağını duyurdu.
Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:
"İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi artırıyor, kendi işlerini kurarak üretime katkıda bulunabilmelerini sağlıyoruz.
Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 150 bin TL’den 400 bin TL’ye,
Eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 110 bin TL’den 300 bin TL’ye,
Korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 150 bin TL’den 500 bin TL’ye yükseltiyoruz."
Kaynak: Türkiye Gazetesi