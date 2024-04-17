Bakan Işıkhan müjdesini verdi! Engelli ve eski hükümlülere yönelik destekler artıyor

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 10:38 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 10:40 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik desteklerin artacağını müjdeledi. Bu kapsamda kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara yapılacak destek miktarı 400 bin TL'ye, eski hükümlülere hibe desteği 300 bin TL'ye çıkarılacak. İşte detaylar...