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    • Bakan müjdeyi verdi: 4 milyar TL'lik "Türkiye Aile Destek Programı" ödemeleri bugün hesaplarda

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bakan müjdeyi verdi: 4 milyar TL&#039;lik &quot;Türkiye Aile Destek Programı&quot; ödemeleri bugün hesaplarda
    Aile Destek Programı, Mahinur Göktaş, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım kapsamında verilen Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi. Destek kapsamında toplamda 4 milyar TL'lik ödeme yapılacak.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

    BUGÜNE KADAR 63 MİLYAR TL'LİK ÖDEME YAPILDI 

    “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” diyen Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 68,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

    "TOPLUMUN HER KESİMLERİNE HİZMET AĞIMIZ İLE ULAŞIYORUZ" 

    Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

    "İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİMİZİN YANINDAYIZ"

    Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Aile Destek ProgramıMahinur Göktaş
    Haberler > Ekonomi > Bakan müjdeyi verdi: 4 milyar TL'lik "Türkiye Aile Destek Programı" ödemeleri bugün hesaplarda
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