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Bakan müjdeyi verdi! TPAO'ya 150 personel alınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan müjdeyi verdi! TPAO&#039;ya 150 personel alınacak

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 150 personel alınacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ta TPAO bünyesinde görev yapacak 28'i mühendis olmak üzere toplamda 150 personel için alım sürecini İŞKUR üzerinden başlattıklarını kaydetti.

"YENİ MESAİ ARKADAŞLARI ARIYORUZ" 

Enerjide bağımsızlığa giden yolda nitelikli insan gücünün önemli rolü olduğuna işaret eden Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin dört bir yanında yer altı zenginliklerimizi ekonomiye kazandırmak amacıyla faaliyetler yürüten TPAO bünyesinde görev üstlenecek yeni mesai arkadaşları arıyoruz. Petrolün kalbi olarak gördüğümüz Şırnak'ta bizimle yol yürüyecek 28'i mühendis olmak üzere toplamda 150 personel için alım sürecini İŞKUR üzerinden başlattık. Yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden 'Hayırlı olsun' dileklerimi iletiyorum."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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