Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Tgrt Haber
Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek'ten ekonomi mesajı: Ülkemize kaynak girişi hazırlanıyor

Bakan Şimşek'ten ekonomi mesajı: Ülkemize kaynak girişi hazırlanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek&#039;ten ekonomi mesajı: Ülkemize kaynak girişi hazırlanıyor
Hazine Ve Maliye Bakanı, Ekonomi, Enflasyon, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ana hedefin dezenflasyon olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Kural bazlı ve öngörülebilir politikalarımız başarıya ulaştıkça güven daha da artıyor, portföy tercihleri TL’ye yöneliyor ve ülkemize kaynak girişi hızlanıyor. Program hedeflerimiz doğrultusunda makro finansal istikrarı koruyacak ve güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomiye dair sosyal medya üzerinden bir değerlendirmede bulundu. Ana hedefin enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Bakan Şimşek, ülkeye kaynak girişinin arttığını söyledi. 

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Programımızın ana hedefi dezenflasyondur. 

Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır. Ülke tecrübeleri, başarılı dezenflasyon programlarında kurun reel olarak değerlendiğini gösteriyor. 

Kural bazlı ve öngörülebilir politikalarımız başarıya ulaştıkça güven daha da artıyor, portföy tercihleri TL’ye yöneliyor ve ülkemize kaynak girişi hızlanıyor. 

TL varlıklara yabancı ilgisi artarken, bankalarımız ve reel sektörümüz yurtdışından uzun vadeli ve daha uygun koşullu kaynak sağlıyor. Çok taraflı bankalardan dış finansman imkânlarımız da artıyor. 

"FİNANSAL İSTİKRARI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu kaynaklar sadece kısa vadeli finansal yatırıma değil üretim ve ihracata da yöneliyor.

Programımızın olumlu sonuçları görülmeye devam ettikçe uluslararası sermaye girişinin vadesi daha da uzayacaktır.

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin portföy tercihleri ve artan dış kaynak girişi rezervlerimizin güçlenmesine önemli katkı sağlıyor.

Program hedeflerimiz doğrultusunda makro finansal istikrarı koruyacak ve güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gök taşı meraklıları üniversiteyi adeta taş yağmuruna tuttu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dolar düşer mi? Bakan Şimşek'ten merak edilen soruya cevap - EkonomiŞimşek'ten merak edilen soruya cevapİlk defa 1000 doları geçti! Geçen yıl 1 milyon TL’lik Nvidia hissesi alan… - EkonomiGeçen yıl 1 milyon TL yatıranın parası 5,5 milyon TL olduMerkez Bankası Başkanı'ndan "TL" mesajı: Değer kazanmasını bekliyoruz - EkonomiMerkez Bankası Başkanı'ndan "TL" mesajıTürkiye'ye turist akını! İlk çeyrekte 13 milyona yakın giriş yapıldı - EkonomiAkın akın geliyorlarBenzine indirim! Tabela bu gece yarısı değişecek - EkonomiAkaryakıta büyük indirim geliyorETF’ler için ön onay tamam! Ethereum’da 5 bin doların ayak sesleri mi? - EkonomiEthereum’da 5 bin doların ayak sesleri
Sonraki Haber Yükleniyor...