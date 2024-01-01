Bakan Yumaklı 2024 hedeflerini anlattı: Planlı üretime 91,5 milyar TL destek verilecek

1 Ocak 2024 05:48 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 05:52

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA - Gazetemize konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023’te kısa sürede büyük işlere imza attıklarını söyledi. Bunda bakanlık çalışanlarının emeğinin çok olduğunu vurgulayan Yumaklı “Bakanlık, bu yüzyılı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapmak için çalışmalarına hızlı başladı. 2024’te de bu hız artarak devam edecek, vites yükselteceğiz” dedi. 2023’te en önemli gündem maddelerinin üretim planlaması olduğunun altını çizen Yumaklı “Hububat ve yağlı tohumların ana unsurlarımız olacağı üretim planlamasını 2024’te uygulamaya geçireceğiz” diye konuştu. Geçen yıl üreticilere 63,4 milyar lira destekte bulunduklarını hatırlatan Yumaklı, bunun 2024’te 91,5 milyar liraya yükseldiğini aktardı. Destekleme modelinde de değişikliğe gideceklerinin altını çizen Yumaklı, şöyle konuştu: Yapacağımız yeni destekleme modeliyle hem üreticimiz, hem de tüketicimiz kazanacak. Burada amacımız, desteklemelerin yönlendirici olması. Bu destekleme modeli, üretim planlamamızla da entegre olacak. Sadeleştirilmiş yeni destekleme modeliyle hem verimlilik, hem sürdürebilirlik, hem de kaliteyi sağlamayı amaçlıyoruz.

DAHA FAZLA SAHADA OLACAĞIZ

Bakan Yumaklı “2023’te teknik altyapılarını oluşturduğumuz ve teorikte bitirdiğimiz konuları, 2024’te pratikte göreceğiz. Bu yüzden daha fazla sahada olacağız. Son 21 yıldır hep üreticimizin yanında olduk, daha fazla olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Onlar yeter ki üretsin. Gıdada arz güvenliğini, güvenilirliği sağlamak için bu yıl da elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Üreticimizi kollarken tüketicimizi de koruyacağız” açıklamasını yaptı.



Öte yandan, tarım ve orman alanında geçen yıl sahada yapılan çalışmalar, beraberinde rekorları da getirdi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 392 bin ton hububat hasadı ile rekor kırılırken, bir diğer rekor da TMO’dan geldi. TMO, 2023’te 13 milyon tonun üzerinde hububat alımıyla tüm zamanların rekorunu kırdı. Yıl boyunca yaklaşık 1,3 milyon denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucu ise 535 milyon lira idari para cezası uygulandı. Çiftçi Kayıt Sistemindeki mülkiyet ve mirasçılık kaynaklı tarımsal desteklerden faydalanamayan üreticilerin problemi de geçtiğimiz yıl çözüme kavuştu.

DEPREM BÖLGESİNDE HAYVAN DAĞITIMI BİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Depremde hayvanını kaybeden üreticilerin kayıpları bire bir karşılanacak” talimatıyla çalışmalara başlayan Bakanlık, 1 yıl geçmeden süreci tamamladı. Bu kapsamda bölgede; 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı, 26 bin 318 arılı kovan ve 5 bin 804 büyükbaş hayvanın dağıtımı üreticilere bedelsiz olarak yapıldı.