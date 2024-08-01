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Haberler > Ekonomi > Binbir zahmetle üretilen arı sütünün 100 gramı 2 bin 500 lira

Binbir zahmetle üretilen arı sütünün 100 gramı 2 bin 500 lira

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bala göre üretimi çok daha zor olan arı sütünün ekonomik değeri dikkat çekiyor. Binbir zahmetle üretilen ve hücre yenilenmesini hızlandırarak birçok derde şifa olduğu öne sürülen arı sütünün 100 gramı 2 bin 500 liraya satılıyor. 

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Pusat köyünde Türkiye'nin en büyük arı sütü üretim işletmesinde arı sütü üretimi yapan Hamza Çınar, ülkemizde yılda yaklaşık 1 ton üretilen arı sütünün dörtte birini üretiyor. Arı sütü, baldan daha zor üretilmesine rağmen çok daha yüksek bir ekonomik değere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. 

Binbir zahmetle üretilen arı sütünün 100 gramı 2 bin 500 lira - 1. Resim

KİLOGRAMI 25-30 BİN TL ARASINDA 

Arı sütünün kanser tedavisinde iyileşme sürecini hızlandırdığı, kemoterapinin yan etkilerini azalttığı ve kısırlık tedavisinde etkili olduğu iddia ediliyor. Ayrıca şeker ve kolesterol dengesini sağlayarak kalp sağlığını koruduğu öne sürülüyor. Bu yıl kilogramı 25-30 bin TL arasında değişen arı sütünün değeri, üreticileri oldukça memnun ediyor. Üretilen arı sütünün yaklaşık yüzde 30-40'ı iç pazarda tüketiliyor. Kalan yüzde 70 ise yurt dışına ihraç ediliyor. Kovanlarda üç hücreden ancak 1 gram arı sütü elde edilebiliyor.

Binbir zahmetle üretilen arı sütünün 100 gramı 2 bin 500 lira - 2. Resim

"SERİN HAVA VERİMİ ARTIRIYOR"

Arı sütü üreticisi Hamza Çınar "Ülkemizde yılda 1 tona yakın arı sütü üretimi oluyor. Bu üretimin yaklaşık yüzde 25'ini biz üretmekteyiz. Bulunduğumuz bölgede yazın havalar serin olduğundan bitkilerin çiçeklenme süresi uzamaktadır. Bu da arı sütü üretiminin verimini arttırmakta ve üretim sürecini uzatmaktadır. Bala göre daha kazançlı" dedi.

Binbir zahmetle üretilen arı sütünün 100 gramı 2 bin 500 lira - 3. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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