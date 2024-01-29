Bir zamanlar Çin'in en büyük emlak şirketiydi! Borç batağındaki Evergrande için tasfiye kararı

Hong Kong mahkemesi, bir zamanlar Çin'in en büyük emlak firması olan Evergrande için tasfiye kararı verdi. Karar, dünyanın en borçlu gayrimenkul firması için ölüm ilanı anlamına gelirken, Çin gayrimenkul sektöründe yaşanan krizi de yeniden gözler önüne serdi.

Çin gayrimenkul krizi yeni bir eşiğe ulaştı. Dünyanın en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi China Evergrande Group için Hong Kong mahkemesinden tasfiye kararı çıktı. Evergrande, bir zamanlar Çin'in en büyük emlak firmasıydı.

Yatırımcılar, Evergrande'nin 2021'de temerrüde düşmesinin ardından Çin hükümetinin eninde sonunda devreye girip firmayı kurtaracağına bahis yapıyordu. Yatırımcılar firmanın borç senetlerini toplarken, geçen hafta bu bahsin ne kadar yanlış olduğu görüldü.

Hong Kong'daki bir yargıç, belirsizlik içinde geçen iki yılın ardından 333 milyar dolar borcu nedeniyle şirketin tasfiye edilmesine karar verdi. Bu karar avukatların Evergrande'ye ait satılabilecek her şeyi bulma ve ele geçirme yarışını tetikleyecek.

TASFİYE KARARI NEDEN ALINDI?

Hong Kong Yüksek Mahkemesi Hakimi Linda Chan, geliştiricinin aylarca süren müzakerelere rağmen uluslararası alacaklılar için tatmin edici bir yeniden yapılandırma planı oluşturamaması üzerine tasfiye emrini çıkardı.

Chan, "Mahkemenin şirkete karşı tasfiye kararı vermesinin uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

Evergrande CEO'su Siu Shawn Çin medyasına yaptığı açıklamada, şirketin tasfiye kararına rağmen ev inşa projelerinin teslim edilmesini sağlayacağını ifade etti. CEO Shawn, kararın Evergrande'nin yurt içindeki ve yurt dışındaki birimlerinin faaliyetlerini etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Yükümlülükleri 333 milyar doları bulan Evergrande son aylarda kreditörlerle yapılandırma görüşmeleri yapmış ancak bu görüşmelerden sonuç alamamıştı.

Natixis'te çalışan kıdemli ekonomist Gary Ng, "Bu bir son değil fakat Evergrande'nin günlük faaliyetlerini daha da zorlaştıracak olan uzun bir tasfiye sürecinin başlangıcı" diyerek şöyle devam etti:

"Evergrande'nin varlıklarının çoğu Çin'de olduğu için, alacaklıların varlıklara nasıl el koyabilecekleri ve offshore tahvil sahiplerinin geri ödeme sırası konusunda belirsizlikler var ve hissedarlar için durum daha da kötü olabilir."

KARARIN ARDINDAN HİSSELERİ YÜZDE 21 DÜŞTÜ

Yükümlülükleri 333 milyar doları bulan Evergrande son aylarda kreditörlerle yapılandırma görüşmeleri yapmış ancak bu görüşmelerden sonuç alamamıştı.

Yargı kararının ardından Evergrande hisseleri yüzde 21 kayıp yaşadı ve hisseler işleme kapatıldı.

Karar, Evergrande’nin Çin dışındaki varlıklarının tasfiyesiyle sonuçlanabilir.

Kararın Çin içinde hangi boyutta uygulanacağı ise henüz net değil.

EVERGRANDE, ÇİN GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜ KRİZE SOKMUŞTU

2021 yılında Döviz cinsi tahvil ödemesini gerçekleştiremeyen Evergrande Çin gayrimenkul sektöründe likidite krizini tetiklemişti.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre geçtiğimiz cuma itibarıyla Evergrande’nin dolar cinsi tahvillerinin çoğu 1 dolar başına 1,5 sentten işlem görüyor.

Öte yandan Çin sıkıntıdaki hisse senedi piyasalarını destekleyici adımlarını da sürdürüyor. Çin hafta başlangıcında bazı hisselerde açığa satışı yasakladı.

ÇİN'İN EN BÜYÜK EMLAK FİRMASIYDI

Geçtiğimiz aylarda Evergrande Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan'a varlıkları ülke dışına aktardığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Hui'nin net serveti Temmuz 2020'de 39,8 milyar dolardı. Ağustos sonu itibariyle ise Hui'nin net serveti büyük ölçüde eridi ve en yüksek seviyesinden yüzde 98 oranında geriledi.

Bir zamanlar Asya'nın en zengin ikinci kişisi olan Hui'nin servetinin büyük bir kısmı, 2009'daki halka arzdan sonra 7 milyar dolardan fazla temettü aldığı Evergrande hisselerinden geliyordu.

Evergrande, pandemi öncesinde Çin'in en büyük emlak firmaları arasındaydı.