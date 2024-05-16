Bitcoin bütün duvarları yıktı! Yükselişin devamı için…

Bitcoin’de son dakika! ABD’de son gelen verilerle birlikte “güvercin FED” beklentileri arttı, dolar endeksi geriledi ve BTC son 24 saatte %7 yükseldi. 5 günlük, 22 günlük ve 100 günlük ortalama seviyelerini hızlıca yukarı kıran BTC; 16 Mayıs ilk işlemlerde 65 bin 800 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Son 3 haftanın direnci olan 65 bin 500 dolar üzerinde “kalıcılık” halinde yükseliş trendinin süreceği belirtiliyor. İlk kritik direnç ise 66 bin 600 dolar…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- ABD’de dün açıklanan nisan ayı TÜFE verilerinin beklentilere paralel gelerek düşüşe işaret etmesi “güvercin FED” senaryolarını destekledi. Dolar endeksi “FED’in faiz indirimleri yaklaşıyor” öngörüsüyle birlikte 105,00 seviyesinden 104,20 sınırına kadar geriledi. Böylece riskli varlık gruplarında yer alan kripto paralarda kayda değer yükselişler yaşandı.

16 MAYIS BİTCOİN FİYATI

Dünkü işlemlerde en düşük 61 bin 350 doları gören Bitcoin, bugün en yüksek 66 bin 600 doları test etti. Sabah saatlerinde 65 bin 800 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Fiyatlarda son 24 saatte 5 bin dolarlık volatilite yaşanırken; BTC bu süreçte yaklaşık yüzde 7’lik bir yükseliş kaydetti.

BTC’DE BU SEVİYELERE DİKKAT!

BTC son yükselişle birlikte bütün kritik dirençleri de bir anda geride bıraktı. Bu kapsamda;

-Son 1 haftada aşılamayan 63 bin 500 dolar direnci kırıldı.

-Son 3 haftada geçilemeyen 65 bin 500 dolar seviyesinin üzerine çıkıldı.

-5 günlük ortalama (64 bin 300 $) ve 22 günlük ortalama (63 bin 800 $) geride kaldı.

-Uzun vadeli trendler açısından önemli olan 100 günlük ortalama da (63 bin 900 $) geçildi.

BTC 2024 YORUM, HEDEF, BEKLENTİ

Bitcoin’de yaşanan son yükseliş 66 bin 600 dolara kadar sürdü ve 50 günlük ortalamaya da işaret eden bu seviyeden sınırlı bir geri çekilme gözlemleniyor. Analistler; ilk etapta son 3 haftanın direnç noktası olarak öne çıkan 65 bin 500 dolar üzerinde “kalıcılık” sağlanmasının önemli olduğunu vurguluyor. Yükselişin devamı için ise dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde düşüşün sürmesinin destekleyici olacağı ifade ediliyor. 66 bin 600 doların ilk direnç olarak izleneceği, bu seviyenin de aşılması halinde ilk etapta son 1 ayın en yüksek seviyelerine işaret eden 67 bin 200’ün test edilebileceği belirtiliyor.