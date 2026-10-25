Bitkisel üretimde yağışlar bereket oldu... Fazla ürün heba olmasın çiftçi üretimden çıkmasın

Bu yıl buğday, kişi başına 288 kilogramla yıllık ihtiyacın üzerine çıktı. Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı yüzde 60,8 arttı. Meyveler geçen yıldan daha ucuza satılıyor. Öte yandan fazla üretim sebebiyle bazı ürünler dalında ve tarlasında kalıyor. Uzmanlar “Üründe destekleme alımı yapalım ki üretici zarar etmesin, üretimden vazgeçmesin” diyor...

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Geçtiğimiz yıl zirai don sebebiyle zirve yapan sebze ve meyve fiyatları, bu yıl bolluk sebebiyle ucuzladı. Birçok ürün geçen yılın fiyatının altında tezgâha çıkarken, bazıları da işçilik maliyetleri sebebiyle tarlada kaldı. Uzmanlar, üreticinin bollaşan ürününü kurutma ve benzeri yöntemlerle işleyerek değerlendirebileceğini belirtirken, bir diğer uzman da devletin destekleme alımıyla çiftçinin alın terinin heba edilmemesi gerektiğini dile getiriyor. Bu yıl bollaşan ürünlerden biri, en temel gıdamız ekmeğin ham maddesi buğday. Bu yıl üretimin kişi başına 288 kilogramla yıllık ihtiyacın üzerine çıkması bekleniyor. Bu durum ise hem gıda güvenliği hem de yem tedariki açısından son derece olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu yıl buğday ithalatının, sadece ihracatlık üründe kullanılacak kadar yapılması da beklentiler arasında.

MEYVELER UCUZ

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği (TZYMB) Genel Başkanı Fehmi Kiraz, meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının yüzde 60,8 artarak 31,5 milyon ton olacağının öngörüldüğünü belirterek “Bu yıl ürün fiyatları beklenenden düşük seyrediyor. Özellikle meyveler geçen yıllara kıyasla daha düşük fiyata satılıyor. Hasadı devam eden elma ve zeytinde müdahale alımlarının güçlenmesi, fiyat dengesinin oluşmasında kritik rol oynayacaktır” diye konuştu. Zeytinde uzun yıllar ortalama üretim miktarının 2 milyon ton civarında olduğunu anlatan Kiraz, bu yıl üretim miktarının 4,3 milyon ton olacağının tahmin edildiğini dile getirdi ve “Çiftçilerin üretimden vazgeçmemesi için müdahale alımları bu yıl daha yüksek hacimde olmalı” dedi.

Bitkisel üretimde yağışlar bereket oldu... Fazla ürün heba olmasın çiftçi üretimden çıkmasın

SEVİNDİREN RAKAMLAR

TÜİK bu yıla ilişkin ikinci bitkisel üretim tahminini açıkladı. Buna göre geçen yıla kıyasla tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 17,3, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 60,8 artış, sebzelerde ise yüzde 0,8 azalış öngörüldü. Tahminler gerçekleşirse yaklaşık üretim miktarları tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 78,6 milyon ton, sebzelerde 33 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 31,5 milyon ton olarak gerçekleşecek. Özellikle buğday üretimi 24,8 milyon tona, arpa üretimi ise 10 milyon tona ulaşacak. Dolayısıyla 24,8 milyon tonluk buğday üretimi, kişi başı 288 kilogram ile Türkiye’nin 250 kilogramlık yıllık ihtiyacını rahatlıkla karşılamakta ve hatta üzerine çıkacak.

Bitkisel üretimde yağışlar bereket oldu... Fazla ürün heba olmasın çiftçi üretimden çıkmasın

ZEYTİN TÜKETİMİ 2 KATINA ÇIKMALI

Zeytinde bu yıl üretimin iki katına çıktığını anlatan Kiraz, zeytin ve zeytinyağı üreticisinin desteklenmesinde şu yolun izlenmesini önerdi: İhracat kanalları ve teşvikleri bu yıla özel artırılmalı. Yıllık kişi başına 2 litre olan yıllık tüketim, tüketici destekleriyle 2 katına çıkarılmalı. Zeytinyağı üretimindeki teşvikler ve tüketimi artırıcı politikalar güçlendirilmeli. 86 milyon vatandaşımız ile 55-60 milyon turist ve misafirimizin gıda güvenliğini bu kadim topraklarda sağlamak, doğrudan millî güvenlik ve beka meselemizdir.

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YAĞLI TOHUMLARA DESTEK VERİLMELİ

Kiraz, bu yıl yağlı tohumlu bitkilerden yalnızca ayçiçeğinde yüzde 22 artış olduğunu belirtti ve “Hem gıda yağı hem de hayvan yemi olarak kullanılan, altın değerindeki yağlı tohumlu bitkilerde dış açığımız yine yüzde 50 civarında seyredecek ve yaklaşık 2,5-3 milyar dolarlık dış alım yapmamız gerekecektir. Bu durum, destek ve yönlendirmelerin yağlı tohumlu bitkilere daha ağırlıklı olarak yapılması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır” diye konuştu.

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