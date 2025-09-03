Bodrum'a iki gemi geldi! Binlerce turist ilçeye giriş yaptı

Bodrum'a demirleyen kruvaziyer gemiler ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Son olarak Bahamalar bayraklı 277 metre boyundaki Resilient Lady, Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Ağırlıklı olarak ABD'li olmak üzere toplam 2 bin 529 yolcu ile 1143 personel bulunan gemi, akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na doğru hareket edecek.

İlçeye gelen diğer gemi ise Bahamalar bayraklı 104 metre boyundaki Sea Dream I. Santorini Limanı'ndan Bodrum'a gelen gemi, akşam saatlerinde 17.00'de Siros Limanı'na doğru yola çıkacak. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 82 yolcu ile 94 personel bulunuyor.