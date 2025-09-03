Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bodrum'a iki gemi geldi! Binlerce turist ilçeye giriş yaptı

Bodrum'a iki gemi geldi! Binlerce turist ilçeye giriş yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bodrum, Turistik, Gemi, Kruvaziyer, Turist, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bodrum'a demirleyen "Resilient Lady" ve "Sea Dream I" adlı yolcu gemileri, ilçeye 2 bin 611 yolcu getirdi.

Bodrum'a demirleyen kruvaziyer gemiler ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Son olarak Bahamalar bayraklı 277 metre boyundaki Resilient Lady, Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Ağırlıklı olarak ABD'li olmak üzere toplam 2 bin 529 yolcu ile 1143 personel bulunan gemi, akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na doğru hareket edecek.

Bodrum'a iki gemi binlerce turist getirdi - 1. Resim

İlçeye gelen diğer gemi ise Bahamalar bayraklı 104 metre boyundaki Sea Dream I. Santorini Limanı'ndan Bodrum'a gelen gemi, akşam saatlerinde 17.00'de Siros Limanı'na doğru yola çıkacak. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 82 yolcu ile 94 personel bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tarihe geçen teknik direktör kararı! 3 maçta 6 milyon euro kazandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
En yakın mesafe 3.800 lira olacak! İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam talebi - Ekonomiİstanbul'da okul servisi ücretlerine zam talebiBir defa eken 6 kez hasat ekiyor! Dönüm başına 5 ton ürün veriyor… Kazancı da bol - EkonomiBir defa eken 6 kez hasat ekiyor! Kazancı bol...Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor - EkonomiBakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdiİhracat ve ithalat ağustosta azaldı! Dış ticaret rakamları açıklandı - EkonomiDış ticaret rakamları açıklandıKalpten sucuk yapmışlar! Gıdada hile yapan firmalar açıklandı, ünlü marka bir kez daha listede - EkonomiGıdada hile yapan firmalar... Ünlü marka yine listedeAğaç tepelerinde zorlu hasat! Sabah 4'te başlıyor, öğlene kadar sürüyor - EkonomiZorlu hasat! Sabah 4'te başlıyor, öğlene kadar sürüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...