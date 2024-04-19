Borsa ve BTC düştü, dolar yerinde saydı! Haftanın getiri şampiyonu altın | 19 Nisan piyasa kapanış

Piyasalarda hareketli bir hafta geride kaldı. Jeopolitik risklerin gölgesinde 2505 TL’den kapanış yapmaya hazırlanan gram altın, yüzde 2,7 primle haftanın en çok kazandıran yatırım enstrümanı oldu. Dolardaki artış binde 7 ile sınırlı kalırken, borsa haftalık bazda yüzde 1,23 geriledi. Mevduat yatırımcısı yüzde 1,16 getiri elde ederken; Bitcoin’de ise haftalık kayıp yüzde 4 civarında seyrediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar, Ortadoğu’daki jeopolitik risklerin ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecine dair belirsizliğin damga vurduğu hareketli bir haftayı geride bıraktı. İran’ın İsrail’e yaptığı saldırının ardından bu sabah sınırlı bir misilleme gerçekleşti. Ortadoğu’da tansiyon yüksek seyrederken; FED başkanı ve üyelerinden gelen mesajlar, artık faiz indirimine dair beklentileri yılın son çeyreğine doğru kaydırdı. Bu tabloda altın fiyatlarında yükseliş, dolarda sınırlı artış ve borsada gerileme haftanın özetini oluşturdu.

ALTIN, HAFTANIN KAZANDIRANI

Serbest piyasada altının gram fiyatı, geçen hafta cuma günü 2439 TL’den kapanış yapmıştı. Bugünkü işlemlerde en yüksek 2532 TL test edildi. Hafta kapanışı ise 2505 TL’ye yakın seviyelerden gerçekleşiyor. Böylece gram altın bu hafta yüzde 2,7 ile en çok kazandıran yatırım enstrümanı oldu.

Bu arada Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 2660 TL’den haftayı kapatmaya hazırlanıyor. Çeyrek altın akşam saatlerinde 4 bin 362 TL, yarım altın 8 bin 883 TL ve tam altın 17 bin 290 TL’den satılıyor.

DOLARDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Dolar bu hafta küresel piyasalarda güçlü görünümünü korudu. Dolar endeksi 105,90 ve ABD iki yıllık tahvil faizi yüzde 5 civarında seyrederken; bu değerler, son ayların en yüksek seviyelerine işaret etti. Geçen cuma günü 32,35 TL’den kapanan dolar, bu haftayı 32,60 TL’den tamamlıyor. Böylece dolardaki haftalık artış, binde 7 olarak gerçekleşti.

BORSA DEĞER KAYBETTİ

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi önceki hafta bayram öncesi son işlem gününde, 9814 ile tüm zamanların rekor seviyelerinden kapanmıştı. Bu hafta ise jeopolitik risklerin etkisiyle bir miktar kâr satışları yaşandı. BİST100 bugün en düşük 9421’e kadar geriledi. Ardından gelen tepki alımlarıyla beraber 9693 seviyesinden kapanış yaptı. Böylece borsada haftalık gerileme yüzde 1,23 ile sınırlı kaldı. Bugünkü işlemlerde banka hisselerinde yüzde 5’e varan yükselişler dikkat çekerken, holdinglerde yüzde 3’e civarında primler dikkat çekti.

MEVDUAT YATIRIMCISI NE KAZANDI?

Bu arada TL mevduatta bekleyen bir yatırımcı, bu hafta (yıllık bazda yüzde 60 getiri dikkate alındığında) brüt yüzde 1,16 civarında bir getiri elde etti.

TSİ 18:20 itibarıyla 64 bin 500 dolardan fiyatlanan Bitcoin ise, geçen cuma günü kapanış fiyatına göre yüzde 4 civarında kayıpla işlem görmeye devam ediyor.