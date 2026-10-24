Bursa'nın dünyaca ünlü kestane şekerine lezzetini veren Manisa Demirci'de 2026 sezonu açıldı. Hiçbir zirai ilaç kullanılmadan yetiştirilen ve lezzetini artırmak için dağdan toplanan eğrelti otlarıyla toprağa gömülüp 3 ay kuyuda bekletilen kestaneler, kilogramı 170 ile 210 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

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Kestane şekeri üreticilerinin ilk tercihi olan Manisa’nın Demirci ilçesinde, 2026 yılı kestane hasadı için tarlalara girildi. Çanakçı, Rahmanlar ve Mahmutlar başta olmak üzere 20 kırsal mahallede süren mesaide erkekler sırıklarla ağaçları silkelerken, kadınlar koruyucu eldivenlerle dikenli kozalakları topluyor.

Toplanan kestaneler, dağlardan toplanan eğrelti otlarıyla özel olarak hazırlanan kuyulara yerleştirilerek 2 ila 3 ay bekletiliyor. Bu yöntemle kestanelerin kabuklarından daha kolay ayrılması sağlanırken, ürünün lezzetinin de oturduğu belirtiliyor. Kuyulama işleminden geçirilmeyen kestaneler ise evlerde tencerelerde haşlanarak tüketiliyor.

Dağ otlarıyla toprağa gömüp 3 ay bekletiyorlar: Tatlıcıların kapısında kuyrukta olduğu lezzetin hasadı başladı

"SADECE HAYVAN GÜBRESİ VAR, ZİRAİ İLAÇ YOK"

Çanakçı Mahalle Muhtarı Şerif Dönmez, Demirci kestanesinin lezzeti ve kalitesiyle pazarda marka haline geldiğini, özellikle Bursa'daki kestane şekeri imalatçılarının ürüne yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Dağ otlarıyla toprağa gömüp 3 ay bekletiyorlar: Tatlıcıların kapısında kuyrukta olduğu lezzetin hasadı başladı

2026 yılı hasat sezonunun üreticilere hayırlı olmasını dileyen Dönmez, kestanenin tamamen doğal yöntemlerle yetiştirildiğini belirterek, "Kestanemizin bakımı tamamen doğal yöntemlerle yapılıyor. Yalnızca hayvan gübresi kullanıyoruz ve üretimimizde kesinlikle zirai ilaç yok.

Dağ otlarıyla toprağa gömüp 3 ay bekletiyorlar: Tatlıcıların kapısında kuyrukta olduğu lezzetin hasadı başladı

Cenabıallah nasıl verdiyse aynı doğallıkta yetiştiriyoruz. Atalarımızdan devraldığımız bu kıymetli mirası geleceğe taşıyarak torunlarımıza bırakacağız" dedi.

Dağ otlarıyla toprağa gömüp 3 ay bekletiyorlar: Tatlıcıların kapısında kuyrukta olduğu lezzetin hasadı başladı

EĞRELTİ OTLU KUYULARDA 3 AY BEKLETİLİYOR

Demirci kestanesinin lezzetini bölgenin doğal şartlarına bağlayan Dönmez, "Kestanemizin lezzeti toprağından, suyundan ve 1.200 rakımlı bölgemizin serin ikliminden geliyor. Kalitesi nedeniyle Bursa'dan gelen şekerleme imalatçıları kestanemizi özellikle tercih ediyor. Bu yıl açılış fiyatlarımız boyutuna göre kilosu 170 ile 210 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

Dağ otlarıyla toprağa gömüp 3 ay bekletiyorlar: Tatlıcıların kapısında kuyrukta olduğu lezzetin hasadı başladı

Kestanenin geleneksel kuyulama yöntemiyle işlendiğini anlatan Dönmez, "Kestaneyi silktikten sonra dağdan topladığımız eğrelti otlarıyla kuyuya koyarız. Ürün kuyu içerisinde bekledikçe daha da şişer ve lezzeti oturur.

Dağ otlarıyla toprağa gömüp 3 ay bekletiyorlar: Tatlıcıların kapısında kuyrukta olduğu lezzetin hasadı başladı

Toprağımızı traktörle işleyip bakımını yapıyoruz, ağır bir bakım istemiyor. Doğal yapısı ve eşsiz tadıyla kestanemiz bölgenin en önemli değerlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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