Depremden bir ay sonra Sındırgı’da ilk temel atıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin üzerinden bir ay gibi kısa bir süre geçtikten sonra, Sındırgı’da düzenlenen temel atma töreninde 531 bağımsız bölümün inşasını başlattı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hasar gören evlerin yerine; TOKİ tarafından Sındırgı’nın Çavdaroğlu Mahallesi’nde 135 afet konutu, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin köylerinde ise 385 köy evi ve 11 iş yeri olmak üzere toplam 531 bağımsız bölüm inşa edilecek.
Bölgede yapılacak afet konutlarının temel atma törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Ağustos’ta İzmir’de yeni yuvaların temellerini, yangının üzerinden daha bir ay bile geçmeden attıklarını hatırlatarak, “Vatandaşımızın acısını nasıl paylaştıysak, mutluluğuna da ortak olduk. Bugün de aynı anlayışla buradayız. Depremin bir ay sonrasında buraya gelip sözümüzü tutmanın, yeni yuvalarımızın temellerini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elâzığ, Malatya ve İzmir depremlerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında, Sinop, Kastamonu ve Bartın sellerinde, hele hele asrın felaketinde yeni yuvalarımızı nasıl hızlıca teslim ettiysek İzmir ve Balıkesir’de de inşallah evlerinizi bir yıl içinde teslim edeceğiz” dedi.
ÖZEN KONTENJANLAR YOLDA
Kentsel dönüşümü bir şehircilik meselesi olmanın ötesinde bir millî güvenlik meselesi olarak gördüklerini anlatan Kurum, şöyle konuştu:
İnşallah çok kısa bir süre sonra sosyal konut alanında yeni projelerimizi ve çok önemli bir adımı atacağız. Sayın Cumhurbaşkanı’mız, projemizin detaylarını milletimizle paylaşacak. Altyapısı, ve sosyal donatısı olan yeni, sağlam konutlar yapacağız. Evi olmayan, dar gelirli vatandaşlarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, göz bebeğimiz şehit, gazi ailelerimiz için, engelli vatandaşlarımız için ve üç çocuktan fazla çocuğu olan, evladı olan ailelerimiz için özel kontenjanlar ayıracağız.