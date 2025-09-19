Depremden bir ay sonra Sındırgı’da ilk temel atıldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hasar gören evlerin yerine; TOKİ tarafından Sındırgı’nın Çavdaroğlu Mahallesi’nde 135 afet konutu, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin köylerinde ise 385 köy evi ve 11 iş yeri olmak üzere toplam 531 bağımsız bölüm inşa edilecek.

Bölgede yapılacak afet konutlarının temel atma törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Ağustos’ta İzmir’de yeni yuvaların temellerini, yangının üzerinden daha bir ay bile geçmeden attıklarını hatırlatarak, “Vatandaşımızın acısını nasıl paylaştıysak, mutluluğuna da ortak olduk. Bugün de aynı anlayışla buradayız. Depremin bir ay sonrasında buraya gelip sözümüzü tutmanın, yeni yuvalarımızın temellerini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elâzığ, Malatya ve İzmir depremlerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında, Sinop, Kastamonu ve Bartın sellerinde, hele hele asrın felaketinde yeni yuvalarımızı nasıl hızlıca teslim ettiysek İzmir ve Balıkesir’de de inşallah evlerinizi bir yıl içinde teslim edeceğiz” dedi.

İlgili Haber Bakan Murat Kurum açıkladı: Deprem bölgesine sosyal konut kontenjanı

ÖZEN KONTENJANLAR YOLDA

Kentsel dönüşümü bir şehircilik meselesi olmanın ötesinde bir millî güvenlik meselesi olarak gördüklerini anlatan Kurum, şöyle konuştu: