Dere yatağına inşaata hapis cezası geliyor! Bakanlık “taşkın kanunu” için kolları sıvadı

Türkiye’nin yağış alan illerinde sıklıkla görülen taşkınlar problemini temelden çözecek çalışma hazırlandı. Kanun taslağında akarsu yataklarını kendi çıkarları uğruna bozan kişilerin gözünün yaşına bakılmıyor. Yasa ihlalinde ısrar edenler, hapis ile 5 milyon liraya varan ve katlanan para cezalarına çarptırılacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - İklim değişikliğinin etkisiyle öngörülemeyen meteorolojik olayların sayısı ve şiddeti her geçen gün artarken, taşkın riskinin yönetilerek olumsuz etkilerinin azaltılmasıyla ilgili yeni adımların yer alacağı bir kanun taslağı hazırlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan taslak kanun ile taşkın konusunda yasak fiiller belirleniyor ve cezai müeyyideler getiriliyor. Buna göre; akarsu yatakları, tescil harici bırakılan alanlar ile taşkın kontrolü maksatlı tesislere; taşkın riski oluşturacak, riski artıracak herhangi bir atık, artık, doğrudan veya dolaylı bırakılması, dökülmesi, depolanması, deşarjı, hafriyat, zehirli, kimyasal, biyolojik atık, radyoaktif veya nükleer atığın konulması yasaklanacak. Buralarda inşa faaliyetleri engellenecek. Doğal yatağın veya ıslah kesitinin yetkisiz daraltılması, akarsu akışını bozacak herhangi bir müdahale, işgal veya tesislere zarar yeni kanun taslağında söz konusu olamayacak.

MİLYONLUK CEZALAR

Yasak fiilleri işleyenlere 100 bin lira ile 5 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak. Cezalar, yasağın ilk tekrarında 2 kat, 2. ve 3. tekrarında ise 3 kat artırılacak. Cumhurbaşkanı, belirtilen idari para cezası miktarlarını 10 katına kadar artırmaya yetkili olacak.

BİR YILA KADAR HAPİS

Yine taslakta belirtilen kuralları ihlal edenlere üç aydan bir seneye kadar hapis veya adli para cezası da öngörülüyor.

TAŞKIN “SİGORTA”YA GİRDİ

Taşkın riskleri yeni taslakla birlikte sigortacılık faaliyetleri kapsamına alınıyor. Afet Sigortaları Kanunu, taşkın durumları için de uygulanacak. Taşkın tehlikesi ve risk haritaları, sigortacılık çalışmalarında dikkate alınacak.

RİSKLİ ALANLAR BELİRLENECEK

Taslak, ayrıca ‘çok yüksek seviyede taşkın riski taşıyan alanlar’la ilgili bir çalışmanın da öncüsü oluyor. Çok yüksek seviyede taşkın riski taşıyan alanlar belirlenecek, güncellenecek ve Cumhurbaşkanı Kararı’yla ilan edilecek. Buralar, Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanacak yönetmelikle düzenlenecek.

BÜYÜKŞEHİRLER SORUMLU

Akarsu ıslahları ise büyükşehir belediyeleri kapsamındaki illerde büyükşehir belediyesi sorumluluğunda olacak. Taşkın kontrolü faaliyetlerine ait yapıların plan, proje, inşaat, işletme, bakım ve onarımı da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) görüşü alınarak, yine büyükşehir belediyesi tarafından yapılacak. Büyükşehir olmayan illerde bu işlerin tamamını DSİ yürütecek. Taşınmazların edinimi işlemleri, belediye sınırlarında ilgili belediye, belediye sınırları dışında da il özel idaresince yapılacak. İnşaat öncesi DSİ’ye ihtilafsız olarak teslim edilecek.