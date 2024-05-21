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Haberler > Ekonomi > Devlete borcu olanlar dikkat! Gecikme zammı ve faiz artırıldı

Devlete borcu olanlar dikkat! Gecikme zammı ve faiz artırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Devlete borcu olanlar dikkat! Gecikme zammı ve faiz artırıldı
Gecikme Zammı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kamu alacaklarının gecikme faizi ve tecil faiz oranı artırıldı. Buna göre gecikme zammı oranı yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e, tecil faizi de yüzde 36'dan yüzde 48'e çıkartıldı.

Kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranı artırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜZDE 4,5'E ÇIKARILDI

Buna göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4,5 olarak belirlendi. Söz konusu oran yüzde 3,5 olarak uygulanıyordu.

KANUNİ FAİZ ORANI 

Öte yandan 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un birinci maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere yıllık yüzde 24 olarak uygulanmasına karar verildi.

TECİL FAİZ ORANI

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faiz oranları da değiştirildi. Tebliğle yıllık yüzde 36 olarak uygulanan olan tecil faizi oranı, yüzde 48 olarak belirlendi. Bugünden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak.

Tebliğin yayım tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacakları ile tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına, tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı uygulana

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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