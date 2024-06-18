Dolar 2 ayın zirvesinde! Yeni gündem; TCMB ne zaman faiz indirecek?

Dolarda son dakika! İç piyasalar bayram tatilindeyken, dolar 32,82 TL ile iki ayın zirvesini gördü. Piyasalarda sonbaharda faiz indirimi beklentisi artarken; ekonomistler, böyle bir ihtimal halinde bile yılın en düşük yüzde 45 politika faizi ile tamamlanabileceğini belirtiyor. Maaşlar başta olmak üzere muhtemel ara zamların, TÜFE’ye yansımalarının bu süreçte dikkatle yönetilmesi gerektiği vurgulanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda bayram tatili devam ederken, kurlarda sınırlı hareketlilik dikkat çekiyor. 18 Haziran dolar fiyatı bankalar arası piyasada 32,82 TL ile son iki ayın en yüksek seviyelerini gördü. Bu arada döviz bürolarında işlemler 32,20 -32,65 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

TCMB’nin muhtemel faiz indirimine dair beklentiler daha sık konuşulmaya başlarken; bu süreçte enflasyonist beklenti ve gerçekleşmelerin de dikkatle yönetilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

TL’deki değerlenmenin, enflasyonla mücadelenin ana unsuru olduğunu belirten analistler, “Aylık enflasyon göstergelerinde henüz yüzde 3’ün altına doğru bir düşüş gerçekleşmedi. Ekonomik göstergelerde de daha yeni yeni son 1-2 aydır bir duraksama söz konusu. Dolayısıyla çok erken bir faiz indirimi beklemek doğru değil. Kaldı ki temmuz ayını da görmemiz gerekiyor çünkü maailar başya olmak üzere bazı zamlar ve vergi artışlarından söz ediliyor. Bunlar gerçekleşirse TÜFE’ye de yansımaları olabilir” ifadelerini kullanıyor.

TL MEVDUAT PAYI YÜKSELİYOR

Dolarizasyonun düşürülmeye ve liranın özendirilmeye çalışıldığı bir dönemde, dövizdeki yaşanabilecek muhtemel yükselişlerin de TL mevduat faizlerinin altında kalmaya devam edeceğini aktaran analistler, “TL mevduatın toplam içindeki payı yüzde 48’lere kadar yükseldi. KKM’deki çözülmenin de hızlanması halinde uzun bir süre sonra burada yüzde 50’nin üzerine çıkıldığı görülecek. 2002-2013 arası dönemde doların yıllarca yatay seyrettiği dönem gibi bir süreç hedefleniyor gibi görünüyor” diye konuşuyor.

TL GETİRİSİ DAHA YÜKSEK OLACAK

Türkiye’de tasarruf sahiplerinin son 3-4 yılda ciddi bir piyasa tecrübesi kazandığını belirten Prof. Dr. Erhan Arslanoğlu “TL’ye geçişin, enflasyonda düşüşe olan güvenden mi yoksa yüksek getiriden istifade amacıyla mı yaşandığını anlamamız için zamana ihtiyacımız var. Ancak şunu daha net söyleyebiliriz. Türkiye’de faiz, enflasyon beklentilerine göre cazip olmayı sürdürebilir. Kurda bir hareketlenme olsa bile yine TL’nin getirisi daha önde olabilir ve burada ağırlık TL’de kalmaya devam edebilir” dedi.

TCMB NE ZAMAN FAİZ İNDİRİRECEK?

Merkez Bankasının eylülden itibaren faiz indirimine gitme olasılığı olduğunu ifade eden Erhan Arslanoğlu, “Reel sektörden ve siyaset kanadından beklentiler yükselecektir. Burada risk, o sürecin doğru yönetilememesi olabilir. Vatandaşın enflasyon beklentisi TCMB’nin çok üzerinde. Merkez’in, gelecek yıl için %14 TÜFE beklentisini gözden geçirmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada TCMB’nin, politika faizinde indirime gitse bile bunun göstermelik olacağı, bu yılın en düşük yüzde 45 civarında bir politika faiziyle kapatılabileceği öngörüsü öne çıkıyor.