Dolar alınır mı? Uzmanlardan tavsiyeler, tatil haftasında fiyatlar…

Geçen haftanın kaybettireni dolar, bu haftaya da 32,00 TL sınırında zayıf başlangıç yapıyor. Yabancı sermaye girişiyle birlikte baskı altında kalan dolarda, yerliler de satış tarafına geçti. Ekonomistler, “TCMB’nin rezerv artırdığı bugünlerde değerli TL politikası ile dolardaki aylık yükseliş de en fazla %2-3 ile sınırlı kalabilir. Dolar değil yüzde 4-5 arası getiri sunan TL mevduat daha cazip” görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Yurt içi piyasalar, Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1,5 gün sürecek kısa işlem haftasına sakin başlangıç yapıyor. Seçimlerden sonraki ilk hafta geride kalırken, bu süreçte dövizde korkulan yükseliş yaşanmadığı gibi kurlarda düşüş gerçekleşti. Geçen haftanın kaybettiren tek enstrümanı, döviz oldu. Dolar haftalık bazda yüzde 1 civarında geriledi. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve kurlarda stabil görünümün sağlanmasıyla birlikte şirketler ve hane halkları tarafında artık döviz alımı yerine satımı artmaya başladı.

8 MART DOLAR VE EURO FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar fiyatı 8 Mart işlemlerine 32,00 TL’den başlıyor. Fiyatlar, cuma kapanışına yakın seyrederken, dolarda bu haftanın da primsiz başladığı görülüyor. Döviz bürolarında da dolar 31,93-32,01 alım satım aralığında bulunuyor. Euro da yeni haftaya 34,68 TL’den başlıyor. Bu arada geçen hafta kurlarda yaşanan gerilemelerde TCMB’nin yaklaşık 3 milyar dolar civarında alım yaparak rezervlerini desteklediği belirtiliyor. Değerli TL politikası gereği bundan sonraki süreçte kurlarda aylık artışın en fazla yüzde 2-3 ile sınırlı kalabileceği öngörülüyor.

TÜRK LİRASI ŞU ANDA CAZİP

Merkez Bankası’nın marttaki 500 baz puanlık faiz artışının, piyasa için dönüm noktası olduğunu aktaran Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy, “Yıl sonunda %40’ın çok üzerinde bir enflasyonla karşılaşmama beklentisi hâkim olmaya başlarsa, yabancı yatırımcıların daha çok geldiğini görebiliriz. Şu anda TL cazip ancak yabancı para mevduatlarında hızlı çözülme yok. Eylüle kadar enflasyonda belirgin gerileme halinde, TL’deki reel getiri de kendini daha fazla gösterebilecek. O noktada fon akışları da hızlanabilir” şeklinde konuştu.

DOLARA YATIRIM YAPILIR MI?

TL mevduatın cazip olduğunu da vurgulayan Murat Özsoy, “Doları yatırım aracı gibi görmüyoruz. Bir sıçrama da beklemiyoruz. İş dünyası için ‘korunma amaçlı döviz pozisyonu’ motivasyonu da artık güçlü değil” ifadelerini kullandı. Tera Yatırım Strateji Direktörü Volkan Dükkancık da portföylerde %50 gibi bir ağırlığın sabit getirili TL varlıklara ayrılabileceğini belirterek, “Reel anlamda 2024 boyunca TL’nin değer kazanacağını düşünüyoruz. Bu sebeple doğrudan döviz pozisyonu taşımak çok makul değil” değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Merkez Bankasının enflasyonu rayına oturtma mücadelesindeki ilk hedef, aylık bazda TÜFE’yi yüzde 3 seviyelerine yaklaştırmak... Son açıklanan mart ayı TÜFE verisinde bu hedefe yaklaşıldığını hatırlatan Prof. Dr. Ege Yazgan ise “Bu trendin bundan sonraki süreçte de aşağı yönde ilerlemesi önemli. Hizmet enflasyonu hâlâ katılığını koruyor. Faiz artışlarının etkisinin gecikmeli geldiğini dikkate alırsak, üç ay içinde her şey çok daha belirgin olarak ortaya çıkacak. Ancak sıkı para politikasının uzun süre korunması burada önemli” dedi.