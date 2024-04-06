Dolara karşı TL bulundurma zorunluluğu bitiyor! TCMB, menkul kıymet tesisini sonlandırmayı planlıyor

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Nisan 2024 00:45 - Güncelleme: 6 Nisan 2024 00:59 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası (TCMB), bankaların yabancı para cinsinden mevduat ve kredi gibi yükümlülüklerine karşılık Türk lirası cinsinden menkul kıymet bulundurma zorunluluğunu yakın zamanda sonlandırmayı planlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla menkul kıymet tesis oranı yüzde 4’ten yüzde 1'e düşürüldü. Kredi büyümesine ilişkin uygulama ise sona erdirildi.