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Haberler > Ekonomi > Dolara karşı TL bulundurma zorunluluğu bitiyor! TCMB, menkul kıymet tesisini sonlandırmayı planlıyor

Dolara karşı TL bulundurma zorunluluğu bitiyor! TCMB, menkul kıymet tesisini sonlandırmayı planlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dolara karşı TL bulundurma zorunluluğu bitiyor! TCMB, menkul kıymet tesisini sonlandırmayı planlıyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası (TCMB), bankaların yabancı para cinsinden mevduat ve kredi gibi yükümlülüklerine karşılık Türk lirası cinsinden menkul kıymet bulundurma zorunluluğunu yakın zamanda sonlandırmayı planlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla menkul kıymet tesis oranı yüzde 4’ten yüzde 1'e düşürüldü. Kredi büyümesine ilişkin uygulama ise sona erdirildi.

Merkez Bankası, bankaların yabancı para cinsinden mevduat ve kredi gibi yükümlülüklerine karşılık Türk lirası cinsinden menkul kıymet bulundurma zorunluluğu olarak tanımlanan "Menkul kıymet tesisi" oranında değişikliğe gitti.

MENKUL KIYMET TESİSİ ORANI DÜŞTÜ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürüldü. Aynı zamanda kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verildi.

TCMB SONLANDIRMAYI PLANLIYOR

TCMB'nin X hesabından yapıaln makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye ilişkin duyurusunda ise şu ifadelere yer verildi:

"Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kapsamında; menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılması planlanmaktadır."

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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