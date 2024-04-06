Altın ve döviz katılımında süre uzadı! Merkez Bankası'ndan KKM için yeni karar

MERKEZ'DEN ALTIN VE DÖVİZ HESAPLARI İÇİN YENİ TEBLİĞ

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikleri içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.

DÖVİZ VE ALTIN HESAPLARI TL'YE ÇEVRİLEBİLECEK

Buna göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Mart 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek.

ŞİRKETLER İÇİN TARİHTE BİR DEĞİŞİM YOK

Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin altın, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyeler için daha önce belirlenen tarihlerde herhangi bir güncelleme yapılmadı. İlgili Haberler Merkez Bankası hükümete "Açık Mektup" gönderdi: İşte enflasyon tahminlerinin tutmama gerekçesi Merkez Bankası'ndan kredi kartı için yeni karar! Aylık faiz oranı yüzde 4.25'e yükseldi

Merkez Bankası'ndan (TCMB) Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan altın ve döviz katılım hesapları için süre uzadı.