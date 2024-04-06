Altın ve döviz katılımında süre uzadı! Merkez Bankası'ndan KKM için yeni karar
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası, altın ve döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) tarih uzatıldı. 31 Mart 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.
Merkez Bankası'ndan (TCMB) Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan altın ve döviz katılım hesapları için süre uzadı.
MERKEZ'DEN ALTIN VE DÖVİZ HESAPLARI İÇİN YENİ TEBLİĞ
Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikleri içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.
DÖVİZ VE ALTIN HESAPLARI TL'YE ÇEVRİLEBİLECEK
Buna göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Mart 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.
TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek.
ŞİRKETLER İÇİN TARİHTE BİR DEĞİŞİM YOK
Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin altın, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyeler için daha önce belirlenen tarihlerde herhangi bir güncelleme yapılmadı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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